Успех Бикинского климатического проекта закреплен на высшем уровне

Минприроды России и Министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии подписали совместное заявление о результатах проекта по охране лесов реки Бикин, который реализован при активном участии WWF, сообщение Деловая газета "Золотой Рог".

Этот важный межправительственный документ в области охраны природы и климата подписан 16 февраля в Москве в ходе встречи главы Минприроды России Сергея Донского и cтатс-секретаря Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Федеративной Республики Германия (BMUB) Йохена Фласбарта (Jochen Flasbarth). В своем выступлении Фласбарт отдельно подчеркнул большую роль WWF в реализации совместного проекта.

Проект «Охрана девственных лесов реки Бикин для уменьшения влияния изменения климата» стартовал в 2009 году в Приморье в бассейне реки Бикин в рамках Международной инициативы по защите климата Федерального правительства Германии. Этот проект стал первым в мире проектом по управлению лесным хозяйством в системе Киотского протокола климатической конвенции ООН. Главными его исполнителями стали Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и Германии в партнерстве с общиной коренных малочисленных народов «Тигр». Проект финансировался BMUB через Банк развития Германии (KfW) и, как указано в декларации, стал отличным примером российско-германского сотрудничества.

«Одним из результатов совместной работы по сохранению «Русской Амазонки» - крупного массива девственных лесов Бикина - стало создание в ноябре 2015 года национального парка «Бикин» на площади 1,16 млн га. Взятие под охрану этих лесов важно не только с точки зрения климата, но и потому, что оно дает возможность для сохранения 10% популяции амурского тигра и развития традиционного природопользования народа Удэге», - комментирует директор Амурского филиала WWF России Юрий Дарман.

В 2009 году 461 154 гектаров лесов Бикинской орехово-промысловой зоны и водоохранных лесов в среднем течении реки были предоставлены Общине коренных малочисленных народов «Тигр» в аренду на 49 лет для заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Благодаря Бикинскому климатическому проекту были покрыты расходы на природоохранную аренду, проведение лесоустройства и этнологической экспертизы, подготовку проекта освоения лесов и бизнес-плана, строительство производственных помещений для хранения недревесных продуктов леса, противопожарную и антибраконьерскую деятельность.

Было подсчитано, что в целом леса на территории проекта удерживают 113,8 млн. тонн СО2, а сохранение их от вырубки ежегодно предотвращает выброс парниковых газов в размере 183 000 тонн СО2. Однако чтобы стать товаром на углеродном рынке, эти цифры должны были пройти сложнейшую систему проверки. Всемирный фонд дикой природы привлек для этого лучших экспертов, которые провели сертификацию по самому строгому из существующих стандартов. В результате соответствующий комитет ООН официально подтвердил, что отсутствие рубок на территории проекта ежегодно предотвращает заявленный объем выбросов в атмосферу, эквивалентный годовым выбросам 45 000 автомобилей. Это позволило в дальнейшем общине «Тигр» - впервые в России - получить климатическое финансирование в размере 17 млн рублей на природоохранные и социальные мероприятия.

Для реализации климатического проекта такого масштаба была необходима слаженная работа многих министерств и ведомств России и Германии. Ее обеспечило подписание в июле 2011 г. в ходе двухсторонних переговоров глав государств - Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель, ключевого политического документа проекта – Меморандума о взаимопонимании в отношении реализации проекта «Охрана девственных лесов реки Бикин для уменьшения влияния изменения климата».

Благодаря успеху совместных усилий России и Германии на Бикине, в 2010 году на Международном тигрином форуме в Санкт-Петербурге было заявлено о новом масштабном совместном проекте по сохранению кедрово-широколиственных лесов уже во всем ареале амурского тигра. В августе 2011 года этот так называемый Кедровый климатический проект стартовал в Приморском, Хабаровском краях и Еврейской автономной области. Таким образом, российско-германская климатическая инициатива помогла внедрить передовые подходы в лесоуправлении в рамках Киотского протокола, сохранить биоразнообразие ценных экосистем и поддержать традиционное природопользование местных сообществ.

Сегодня, в 2016 году, подписывая заявление по итогам совместной многолетней работы, обе стороны подчеркнули, что реализация Бикинского климатического проекта внесла значительный вклад в сохранение старовозрастных смешанных лесов на Дальнем Востоке России. Охрана этой территории обеспечила, с одной стороны, сохранение климата планеты, с другой - жизнедеятельность коренных народов и принципиально важна для популяции амурского тигра.

В ходе переговоров стороны договорились о продолжении сотрудничества в области охраны природы, высоко оценив деятельность российско-германской рабочей группы по охране природы и биологическому разнообразию. В частности, в течение 2016 г. планируется запустить совместный проект «Сохранение биоразнообразия в северных регионах России для достижения целей Конвенции о Биологическом Разнообразии через расширение и укрепление сети охраняемых природных территорий, адаптированных к изменению климата». Этот проект был подготовлен WWF.

«Мы гордимся, что правительство Германии, которое долгое время не принимало финансового участия в охране природы нашей страны, осталось довольным реализованным WWF России Бикинским проектом. Это был первый опыт, и особенно отрадно, что достигнутый успех позволяет привлекать новые иностранные инвестиции в охрану природу России, несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию. Мы надеемся уже в этом году начнать реализацию нового проекта «Сохранение биоразнообразия в северных регионах России», - отмечает директор WWF России Игорь Честин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.