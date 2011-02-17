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«Здесь» и «сейчас» Алексея Колдина
Ощущение жизни идет от состояния души. Ощущение счастья – от внутренней гармонии. А что делать, когда с гармонией проблема? Когда видишь одно, слышишь другое, делаешь третье, говоришь четвертое, а думаешь, на самом деле, пятое? «Делай, что можешь, там, где ты есть, и из того, что есть», – советует Председатель Правления ООО «Примтеркомбанк» Алексей КОЛДИН.
В плену противоречий
– Как только возникают какие-либо сложности, вспоминаю родителей, которых война сделала инвалидами, но они, тем не менее, подняли и четверых родных детей, и племянников, отцы которых погибли на войне. Наша семья была одной из самых нищих в деревне. Проблемы, одолевавшие родителей 50-60 лет назад, были многократно круче наших, но ведь они справились! Безусловно, все живое приспосабливается к действительности, приспосабливаемся и мы. Другое дело, что не хочется всю жизнь ломать себя. Хочется просто нормально жить и не копаться в противоречиях и многочисленных «но», что то и дело подбрасывает жизнь.
Вот Приморье считается рыбным краем, но живой рыбы днем с огнем не сыщешь. Живем на берегу моря, но подойти к нему не можем – везде шлагбаумы. Огромные поля поросли бурьяном, животноводческие фермы заброшены, но на прилавках импортная еда, от помидоров до мяса. Телевизоры, мобильники, скрепки... – все привозное. Даже лопаты везем из Китая. А японцы тем временем собираются у нас закупать... волков, поскольку не могут справиться с дикими кабанами и оленями, топчущими рис. Наши же бескрайние леса – пустые, все зверье извели. И каждый год с приходом весны сердце кровью обливается. Летят утки домой – род продолжать, а Родина их встречает... оружейными залпами: все по закону – лицензионная охота! И ладно бы эти охотники добывали пищу для пропитания, так нет же – ради собственного удовольствия палят...
А еще мы всегда с чем-то боремся: то с татаро-монголами, то с царями-боярами, то с диктатурой-демократией... Упиваемся этой борьбой, гордимся ею. А в итоге? Созданное ранее – разрушено, все вынуждены только торговать, достойные рабочие места создавать некому. Но я хочу, чтобы мои внуки продолжали жить в Приморье, и верю, что их будут ждать вакансии не только продавцов или охранников. Поэтому на губернатора Приморья, затеявшего саммит, сегодня молиться надо: надеюсь, не только дороги нормальные появятся, но и производства доходные вырастут...
Чиновников – в банки
Открываю на днях «Известия» и читаю Александра ЛИВШИЦА: «Исполнение законов – самое слабое звено российского государства. Именно в болоте организационного бессилия утонули многие наши реформы». Так, может быть, власти нужно поучиться исполнять законы у коммерческих банков?
Я вполне серьезно предлагаю кандидатам на руководящие должности в органах власти проситься на стажировки в региональные коммерческие банки: в операционном зале поработать, кредитном отделе, плановом... Тогда они предметно поймут, как и чем живет народ, каким образом можно помочь выживаемости малого и среднего бизнеса, а главное, научатся видеть за огромным ворохом документов живых людей и их проблемы. Наша работа с клиентами построена на диалоге. Вот и чиновникам нужно вести диалог с народом – слушать, слышать и помогать, а не мешать жить.
Мои капиталы – 1:12
Мой главный капитал – моя семья: жена, с которой идем по жизни уже 40 лет, двое сыновей, три внука и три внучки. Настоящая отдушина – обычный деревенский дом, где собираемся всей семьей. В чем секрет крепости семейных уз? В патриархате. Будет во главе мужчина – будет и порядок в Доме. Если будет править женщина, толку не будет. Задача мужчины – преобразовать мир под себя, а дело женщины – приспособиться к этому миру. Сегодня слабый пол стремится самоутвердиться в бизнесе, реализоваться в профессии, но, для того чтобы быть счастливой, женщина просто должна следовать за своим мужем, продолжать род , вкладывать в детей нравственные принципы жизни и только потом реализовывать себя в профессии.
Сегодня много говорят о путях решения демографической проблемы региона. Я приехал в Приморье один, из Сибири, а сегодня с моей фамилией в крае живут 12 человек. Вот вам и программа, как в рамках одного поколения увеличить население региона. Будут крепкие семьи и рабочие места – будет и демография с плюсом.
Когда дети, а теперь и внуки спрашивают у меня совета, как жить, повторяю завет своих родителей: делай, что можешь, там, где ты есть, и из того, что есть. Не гонись за несбыточным, но и не наступай на горло собственной песне, что наметил – выполни, пообещал – сделай, принимай решения и неси ответственность за них. Радуйся малому – выглянувшему из-за тучи солнцу, первому снегу, улыбке ребенка, запаху домашних пирогов... – именно из этих маленьких радостей, здесь и сейчас, складывается Жизнь.
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