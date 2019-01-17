Год денег и романтики

Гороскоп по годам на период «правления» Жёлтой Земляной Свиньи

По Китайскому календарю период правления Жёлтая Земляная Свинья (Кабан) начнётся лишь 5 февраля 2019 года, а в январе все жители планеты будут по-прежнему находиться под опекой Собаки. Чего ждать от своенравной, но добродушной Свиньи? Какие перемены произойдут в жизни Крыс, Лошадей, Драконов и других знаков?

Предсказания восточного гороскопа на 2019 год по году рождения ответят на волнующие вопросы и помогут обрести желаемое.

КРЫСА. Перед Крысами откроется море возможностей и перспектив, однако многое будет зависеть непосредственно от вашего поведения. Гороскоп рекомендует Крысе принимать обдуманные решения, воздержаться от спонтанных поступков и настроиться на интенсивную работу в коллективе.

В профессиональной сфере вам категорически не рекомендуется вставать на тропу войны. Напротив, постарайтесь сбавить обороты и не стремитесь доказать собственную незаменимость.

Крысы смогут жить в своё удовольствие, если не станут гнаться за лёгкой прибылью и не будут пользоваться нечестными способами заработка. Гороскоп говорит о том, что стабильные и крупные начисления очень вероятны в летние месяцы.

Любовный прогноз для страждущих истинных чувств Крыс оптимистичен. Судьбоносное знакомство произойдёт в первые месяцы 2019 года либо осенью.

А семейным женщинам и мужчинам стоит проявить некоторую сдержанность в отношениях с половинкой и близкими людьми. Собственнические наклонности, неприятие, склонность к поучению и критике до добра не доведут. Некоторые могут задуматься о разводе или расставании во втором полугодии, но гороскоп призывает Крыс не спешить - дайте время и себе, и спутнику жизни, тогда ситуация разрешится благоприятным образом.

Серьёзных проблем с самочувствием не предвидится.

Бык. Китайский гороскоп предсказывает Быку многотрудный, нестабильный, но событийный и плодотворный год. Главное - отказаться от выжидательной позиции, продемонстрировать профессиональную хватку и настойчивость.

Успех в карьере и бизнесе придёт лишь в том случае, если вы не станете пренебрегать детальным планированием, составлением прогнозов, ведь скоропалительные решения и действия могут перечеркнуть все ваши прежние заслуги. Кроме того, ключиком к карьерному росту и расширению бизнеса станут усердное налаживание деловых связей, поиск единомышленников и союзников, укрепление отношений с коллегами, партнёрами, начальством. Вторая половина года может подарить Быкам редкие предложения, не стоит медлить с окончательным ответом, чтобы не прозевать отличный шанс. Меж тем звёзды указывают на нежелательность переездов и дальних командировок, они могут стать причиной нервных срывов и депрессий.

Особой удачей Кабан одарит сельскохозяйственных работников, начинающих фермеров, руководителей, людей творческих профессий и программистов.

В начале года финансовая сторона может вывести Быков из гармоничного состояния. Не исключены задержки начислений, доходы могут оказаться нерегулярными. Удачным временем, с точки зрения денег, станут конец весны и лето.

Одинокие Быки рискуют остаться в холостяках, если не избавятся от робости и страхов.

Прогноз здоровья для Быка оптимистичен. Вам необходимо соблюдать элементарные правила здорового образа жизни, не переносить простуду и инфекционные заболевания на ногах, тогда проблем и осложнений удастся миновать.

ТИГР. В год Кабана Тигры смогут совершить карьерный и финансовый рывок. Правда, главным вашим врагом в этот период окажутся авантюрные предприятия и азартный игры - проявите благоразумие, ведь неоправданные риски вам ни к чему. Уже в первые месяцы 2019 года ожидаются многообещающие предложения, некоторым и вовсе предложат новую должность или работу в совершенно иной сфере деятельности. Астрологи рекомендуют не торопиться с ответом, взвесить все за и против, проконсультироваться с опытными специалистами. Потому как не исключается вероятность влияния опытных мошенников.

Что касается расходов, то в 2019 году следует вкладывать в собственное образование и обучение близких людей, не прогадаете.

Гороскоп любви утверждает, что одинокие люди могут рассчитывать на романтическое знакомство с перспективой дальнейшего развития. Причём произойдёт оно при весьма неожиданных обстоятельствах, возможно, в кинотеатре, библиотеке или на фотовыставке.

Мужчины-Тигры, решившиеся на серьёзные отношения, с лёгкостью отыщут своё счастье. А особенно прыткие сыграют свадьбу во второй половине года.

Прогноз здоровья говорит об отсутствии серьёзных проблем с самочувствием. Однако Тигру стоит не забывать о полноценном отдыхе и избегать стрессовых ситуаций.

КРОЛИК (КОТ). Китайский гороскоп призывает Кроликов придерживаться золотой середины во всех сферах жизни, лишь так вам удастся прийти к позитивным переменам в работе, финансах и личных отношениях.

Это прекрасный момент для расширения частного дела, предприниматели со стажем получат шанс вывести бизнес на иной, более высокий уровень. Главное - не искать советов и поддержки у сторонних лиц, слушайте внутренний голос, не прогадаете. Повезёт и тем Кроликам, которые заняты поиском подходящей должности. Свинья подкинет вам несколько толковых вакансий, не проглядите подарок Фортуны. А также 2019 год хорош для творческих начинаний, самообразования и учёбы, повышения квалификации, личностного роста.

Финансовый прогноз предсказывает, что материальное положение Кроликов достигнет отметки выше среднего. Однако пожить на широкую ногу в год Кабана вам точно не удастся. Настала пора, когда вы можете рассчитывать исключительно на себя. Финансовые успехи будут тесно связаны с кроличьими достижениями в профессии, бизнесе, творчестве. А также не стоит пренебрегать накопительством, подушка безопасности вам не навредит.

Страждущим любви Кроликам гороскоп советует сконцентрироваться именно на этой цели и проявить активность в поисках. Кабан ценит бесстрашие и волевые качества, поэтому поспособствует обустройству личной жизни смелых и инициативных натур.

Здоровье, к сожалению, может подвести ушастый символ восточного гороскопа. Не исключаются проблемы с желудком и кишечником, частые простуды, пищевые отравления. Постарайтесь питаться правильно.

ДРАКОН. Прогноз предсказывает Драконам удачную и продуктивную пору, но при одном важном условии - вам необходимо сдерживать проявления своего пылкого нрава, запастись терпением и оптимизмом, проявлять уважительное отношение к окружающим и ценить любовь и заботу близких людей.

Астрологи рекомендуют заняться планированием уже в феврале. Не выбирайте проторённые пути, наоборот, проявите максимум смекалки и креатива, подобная стратегия поможет обрести желаемое в короткие сроки. Обязательно проследите за тем, чтобы ваши методы не вредили другим людям и их деятельности.

Огромная прибыль, согласно предсказаниям звёзд, ожидает Драконов-программистов, финансистов, научных сотрудников. А также тех Драконов, чья деятельность тем или иным образом связана с землёй. От фермеров до риелторов

Усиление интуитивных способностей и гибкость мышления поспособствуют увеличению доходов и укреплению бюджета. Некоторые могут поддаться искушениям и растратить деньги впустую. Постарайтесь планировать расходы, обсуждайте предстоящие траты с половинкой или родственниками, попробуйте вложить средства в прибыльное дело. В противном случае денежное везение вскружит вам голову, и к концу года некоторые могут попасть в весьма затруднительное положение.

Свободные женщины и мужчины будут окружены поклонницами и воздыхателями на протяжении всего периода. Среди множества неподходящих кандидатур обязательно найдётся тот самый человек.

Драконы-Семьянины могут рассчитывать на нежные и гармоничные отношения с половинкой. Однако если вы не станете искать компромисс и будете позволять себе резкие высказывания в адрес любимого человека, существует вероятность расставания. Меж тем звёзды говорят о том, что во многих союзах появятся мысли о детях.

Что касается самочувствия, то прогноз благоприятен. Единственное, что может стать поводом для беспокойства, – это психоэмоциональное состояние Драконов. Избегайте нервного и физического переутомления, высыпайтесь и включите в рацион больше овощей, фруктов и зелени.

ЗМЕЯ. Для мудрого символа китайского гороскопа грядущий год окажется противоречивым этапом. Свинья одарит Змею перспективами и возможностями, но жёсткий ритм и необходимость интенсивного взаимодействия с окружающими могут стать причиной душевного дисбаланса, тревог и быстрой утомляемости.

В профессиональной и творческой сферах, а также в бизнесе от Змей потребуются такие качества, как: проницательность, интеллектуальная подкованность, нестандартное видение, последовательность в действиях и решениях. Будьте готовы к беспрестанному потоку поступающей информации и сложным задачам, действовать придётся быстро и уверенно. Бизнесмены могут столкнуться с высоким уровнем конкуренции, будьте начеку каждую минуту.

Огромная прибыль, согласно предсказаниям звёзд, ожидает Драконов-программистов, финансистов, научных сотрудников. А также тех Драконов, чья деятельность тем или иным образом связана с землёй: фермеров, цветоводов и флористов, ландшафтных дизайнеров, строителей и проектировщиков, геологов, риелторов по земельным участкам.

В амурной сфере одиночек прогнозируется сдвиг в позитивную сторону. Гороскоп советует присмотреться к знакомым, коллегам, партнёрам. Среди них затаилось несколько симпатичных воздыхателей или поклонниц с серьёзными намерениями, ловите удачу за хвост.

Прогноз здоровья предсказывает вероятность эмоционального выгорания и указывает на склонность к простудным заболеваниям. Релаксация, дыхательные упражнения, а также правильное питание и приём витаминов поспособствуют сохранению хорошего самочувствия и бодрости духа.

ЛОШАДЬ. Восточный гороскоп предостерегает Лошадь: проявите благоразумие в тех вопросах, которые потребуют незамедлительного решения. Суетливый подход к делам и спешка могут стать причиной финансовых потерь и проблем на профессиональном поприще.

Упорные личности однозначно совершат карьерный прорыв в 2019 году. Астрологи советуют не пугаться растущих объёмов работы и незнакомых обязанностей - вы справитесь. Возможны дальние поездки служебного характера, которые поспособствуют профессиональному росту и увеличению доходов. А некоторые Лошади захотят перемен и решатся на поиск более привлекательной вакансии. Не гонитесь за лёгкими деньгами, смотрите на ситуацию реально.

Удача улыбнётся начинающим бизнесменам и предпринимателям со стажем, творческим личностям. Не отказывайтесь от совершенствования и самообразования, ищите в себе новые таланты и генерируйте идеи, тогда успех не заставит себя ждать.

Денежный прогноз благоприятен. Трудолюбивые Лошадки могут рассчитывать на стабильные финансовые поступления, а также вероятны крупные выигрыши и ценные подарки. Избегайте необдуманных трат, инвестируйте в себя и своих близких, не экономьте на путешествиях, образовании и недвижимом имуществе.

Одиночек ожидает знаковая встреча с любовью всей своей жизни. Знакомство произойдёт неожиданно, в обыденной обстановке. Холостякам рекомендуется отказаться от многочисленных романов. Лучше сконцентрируйтесь на той, которая вам по-настоящему небезразлична, и попробуйте добиться её внимания.

Семейные Лошади переживут яркий и интересный этап. Но тем, кто несчастлив в браке или отношениях, придётся принять ответственное решение. Благо, в год Кабана разрывы окажутся менее болезненными.

Прогноз здоровья настоятельно рекомендует проявить осторожность в зимние месяцы 2019 года, потому как в это время возрастает риск несчастных случаев, травм и аварий на дороге. Кроме того, избегайте переохлаждения и не пренебрегайте тепловыми процедурами.

КОЗА. Звёзды сулят Козе удачный и событийный год, но и вам самим придётся подсуетиться, чтобы достичь тех или иных высот. Ответственность, честность, самодисциплина, умение вести конструктивную беседу и слышать окружающих - всё это станет ключиком к козьим достижениям и успехам, настала пора усердно поработать над собой.

Не бойтесь осуждения окружающих, слушайте подсказки интуиции, в 2019 году у вас появятся прекрасные возможности для реализации задумок и карьерного продвижения. Некоторые смогут добиться сногсшибательных результатов в совершенно новых сферах деятельности. Мощный импульс получат фрилансеры, менеджеры, рекламщики, люди, чья деятельность связана с компьютерными технологиями. Начинания и инициативы Коз получат мощную поддержку Кабана. Это подходящее время для открытия или расширения частного дела. Главное - приложить максимум усилий и не бояться экспериментов.

Залогом материального благополучия в 2019 году станут козьи упорность и трудолюбие. А вот на выигрыши и прочие поблажки Фортуны рассчитывать не стоит. Меж тем гороскоп рекомендует проявить бдительность при получении зарплаты. Просите всю сумму до последней копеечки, не позволяйте недобросовестным работодателям или заказчикам разживаться за ваш счёт.

Что касается личной жизни, то далеко не всем одиночкам удастся вступить в серьёзные отношения. Но и вниманием противоположного пола вы обделены не будете. Семейным людям стоит посвящать половинку в свои планы и желания.

Здоровье Козы будет отличаться завидной крепостью, многие забудут даже о простудах. Но это не повод пренебрегать принципами здорового образа жизни. Кроме того, не позволяйте эмоциональной сфере брать верх над рациональным началом, постигайте азы медитации и дыхательных практик.

ОБЕЗЬЯНА. Кабан одарит Обезьяну невероятным везением во всех сферах жизни. Главное - воспользоваться возможностями и не спугнуть удачу. Будьте готовы к некоторым трудностям, благо, проблемы окажутся легко преодолимыми.

Начало периода принесёт перемены в личную сферу. Многие решатся на создание семьи или рождение ребёнка, а некоторые подадут на развод. Семейные пары, стремящиеся к гармонии и пониманию, укрепят отношения и проживут незабываемый, полный нежности и заботы этап.

Второе полугодие будет связано со стремительными изменениями в карьере и бизнесе. Некоторые пожелают сменить область деятельности, а предприниматели задумаются о расширения дела или работе в ином направлении. Все обезьяньи инициативы, задумки, начинания получат импульс и обернутся успехом. Творческие личности окажутся носителями по-настоящему неординарных, стоящих идей - в 2019 году вы сможете реализовать самые смелые проекты и добиться признания окружающих.

Гороскоп настоятельно рекомендует вам учиться планированию, сосредотачиваться на чём-то одном и сдерживать негативные проявления своей многогранной натуры.

Финансовый прогноз более чем оптимистичен. Обезьяну ожидает крупная прибыль и регулярные начисления на протяжении всего периода. Меж тем отсутствие проблем в денежной сфере может спровоцировать Обезьяну на бездумные траты. В этом случае возрастает риск ухудшения материального положение и долговых ям, будьте осторожны.

Спорт, полноценные отдых, сбалансированное питание и свежий воздух помогут сохранять тонус и прекрасное настроение в течение всего года.

ПЕТУХ. Восточный гороскоп советует Петухам проявить некоторую сдержанность во всех сферах жизни. Напористость и агрессия могут стать источником проблем в карьере, бизнесе и личных отношениях.

Что касается профессиональной сферы, то Петуху придётся постигать азы этикета и принятия. Лишь так вам удастся завоевать доверие и уважение коллег, партнёров, начальства. Помните, что в год Кабана вам не стоит работать в одиночку. Ваши инициативы получат поддержку заботливого символа года: это идеальный момент для сферы деятельности, обучения, повышения квалификации, открытия бизнеса, духовного развития.

Что касается финансового аспекта, то астрологи рекомендуют вам придерживаться золотой середины. Не стоит тратиться на новомодные гаджеты, но и не экономьте на тех вещах, которые вам действительно необходимы. Звёзды сулят Петуху постепенное улучшение материального положения и призывают вас хранить сбережения на банковском счёте, а не дома.

Одиночки могут рассчитывать на счастье в личной жизни. Правда, для этого вам необходимо снизить уровень требований к потенциальной половинке.

Здоровье может доставить массу неприятностей, если Петухи не откажутся от фастфуда и нездоровых продуктов, газированных напитков и алкоголя. Постарайтесь высыпаться и не пренебрегайте активным образом жизни: отдых на диване перед телевизором - в год Кабана совершенно не ваш вариант.

СОБАКА. Для Собак 2019 год станет порой маленьких и больших перемен. У вас появится возможность подбить все необходимые хвосты, убрать из своей жизни всё ненужное и при необходимости изменить её кардинальным образом.

Щедрые, открытые и добрые личности получат абсолютную поддержку Кабана - удача во всех делах и начинаниях вам гарантирована. А также удача улыбнётся ремесленникам, Собакам творческих профессий и бизнесменам.

Дотошный подход к служебным обязанностям, внимательное отношение к ценным бумагам и планирование бюджета - вот ключ к устойчивому финансовому положению в 2019 году. Звёзды утверждают, что многие наконец-то позволят себе долгожданное приобретение или путешествие своей мечты.

Печень и зубы станут уязвимой областью Собак в период правления Свиньи. Не пренебрегайте посещением стоматологического кабинета, откажитесь от горячительных напитков и жирной пищи.

СВИНЬЯ (КАБАН). Свинья станет фаворитом мудрого и заботливого символа года, однако это не снимает с неё ответственность за своё поведение, принимаемые решения и поступки.

По восточному гороскопу в 2019 году Свиней ожидают профессиональные и финансовые успехи, счастье в личной жизни, проблемы со здоровьем минимальны.

Займите активную позицию, ведь все события грядущего периода определят тенденции последующих лет. Для вас это судьбоносная пора и при условии грамотного подхода к жизни и правильного отношения к происходящему вы сможете укрепить бюджет и социальные позиции, найти половинку и сделать семейную жизни более яркой, нежной и интересной.

Китайский гороскоп желает вам достатка, любви и здоровья в будущем году. Пусть подсказки звёзд помогут избежать неудач и обрести своё счастье.