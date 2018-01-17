Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X пройдет во Владивостоке в мае

Началась активная подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. В этом году мероприятие так же является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

В этом году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события. Юбилейная выставка катеров и яхт обещает быть незабываемой!

Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Газета "Золотой Рог", Владивосток