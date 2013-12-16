Амурская область определила три зоны территориального развития

На заседании комиссии по созданию в Амурской области зоны территориального развития принято решение включить в перечень территорий для предполагаемого создания такой зоны, муниципальные образования: «город Благовещенск», «город Райчихинск», «Благовещенский район».

Отбор муниципальных образований производился по среднегодовым показателям за 4-летний период (с 2009 по 2012 годы), которые не должны выходить за рамки предельных показателей, утвержденных постановлением губернатора области:

1. Среднегодовой показатель совокупного объема производства промышленной продукции, сельскохозяйственной продукции и выполненных по договорам строительного подряда работ на душу населения - не более 166 тыс. руб.

2. Среднегодовой показатель капитальных вложений на душу населения – не более 110,2 тыс. руб.

3. Среднегодовой показатель среднемесячной заработной платы – не более 26 тыс. руб.

4. Среднегодовой показатель доли безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета муниципального образования – не более 80% .

5. Не менее пяти инвестиционных проектов частных инвесторов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципалитета.

Поскольку создание зоны территориального развития не допускается в границах территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также в границах муниципального образования, где создана (или планируется к созданию) особая экономическая зона, из анализа исключены Селемджинский, Зейский, Тындинский районы, а также город Белогорск, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Правительства Амурской области.

В этот перечень включаются мунипалитеты, имеющие значение интегрального показателя 5 баллов (по 1 баллу за соответствие каждому из вышеперечисленных условий), к которым относятся города Благовещенск, Райчихинск и Благовещенский район.

Окончательное решение будет принимать Правительство Российской Федерации.

Досье ZRPRESS: Под зоной территориального развития в Российской Федерации понимается часть территории субъекта России, на которой для ускорения социально-экономического развития такого резидентам этой зоны предоставляются меры государственной поддержки путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику. Таким образом, в зонах территориального развития действует специальный правовой режим для предпринимательской и другой экономической деятельности резидентов этой зоны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.