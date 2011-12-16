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Пользователи Google в 2011 г. интересовались засолкой рыжиков и не интересовались президентом

16 Декабря 2011, 09:08 | Дальний Восток

16 декабря, ZRPRESS. Компания Google представила на конференции "Тренды Google" свой ежегодный рейтинг самых значимых событий и тенденций 2011 года, основанный на статистике поисковых запросов, пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

Запросы российских пользователей анализировались в 8 категориях. Лидером по темпам роста популярности стал запрос "смотреть кино онлайн". Среди персон, согласно статистике Google, наибольший интерес у россиян в минувшем году вызывал скончавшийся глава корпорации Apple Стив Джобс. Остальные фигуранты десятки выглядят крайне пестро: в ней (в порядке убывания) нашлось место и Алексею Навальному, и Елене Ваенге, и Джеки Чану, и "Уральским пельменям".

Самые популярные новости Google были связаны со смертью террориста №1 Усамы Бен Ладена. Все прочие участники десятки - сплошь российские политики и чиновники, от Юрия Чайки до Валентины Матвиенко. Путин на седьмом месте, Медведев в десятке вовсе не фигурирует.

Отдельная категория посвящена запросу на тему "Что такое...". Больше всего россиян интересовал политический термин "праймериз", после него следует близкий Клерку термин СНИЛС. Несколько меньше рунетчиков интересовало значение слов "ванилька" и "чресла".

В разделе самых желанных покупок лидирует "билет РЖД". Далее идут "платье", игра "Battlefield 3" и iPad2. Что касается руководств к действию, то сильнее всего пользователей Google интересовало, как "солить рыжики". Чуть меньше им нужно было знать, как "взломать майл" и "вынести мозг". Более прозаические запросы - такие как "рассчитать отпускные" и "закрыть ип" заметно отстали от них по популярности. Самым популярным запросом в разделе "Картинки года" стали "картинки на аву", а самым популярным животным - карликовый жираф.

Автор: Klerk.Ru
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