Спасти и сохранить

Всю осень на Камчатке весьма неспокойно вели себя вулканы, а землетрясения, пусть в обычных параметрах, но с завидной периодичностью напоминали жителям полуострова, в каком месте они живут.

В этом году в Петропавловске-Камчатском впервые начались работы по федеральной программе сейсмозащиты. События для полуострова исторические, ведь первое распоряжение о мерах по подготовке к возможным сильным землетрясениям на Камчатке было принято еще в 1986 году Совмином СССР. В рамках этого документа в области в 1987-1989 годах провели паспортизацию большей части жилой застройки. Около 1 млн квадратных метров жилфонда оказались сейсмоопасными. Тем не менее программа по обеспечению сейсмостойкости объектов в Камчатской области, утвержденная в 1995 году, была профинансирована только на 20%. А в 2002 году ее вовсе закрыли.

Многие годы ситуация практически не менялась. Разве только сейсмопрогноз становился все более угрожающим. Переломным стал сентябрь 2008 года. Дмитрий МЕДВЕДЕВ, побывав на Камчатке, распорядился отдать на сейсмоусиление «все до копейки». В августе 2009 года краю было выделено более 3,6 млрд рублей на первоочередные меры: сейсмоусиление существующего жилфонда и строительство нового жилья.

Казалось бы, для возобновления работы теперь было все – политическая воля на уровне руководства страны, финансы, технические возможности. Но за прошедшее время удалось сделать не так много. В краевом центре было определено порядка 40 жилых домов, имеющих дефицит прочности, которые планировалось усилить в первую очередь до конца 2010 года. В конкурсе на проектные работы победило ОАО «52-й Центральный проектный институт» (Хабаровск). Но, когда дело дошло до выбора строительных организаций, возникли проблемы.

Первый аукцион на госконтракт был проведен 22 апреля. Основным победителем стало хабаровское ОАО «Дальмостострой». Однако в работе регионального агентства по госзакупкам и госконтрактам, которое проводило аукцион, была выявлена «системная ошибка». Руководитель агентства отправился на пенсию. Результаты конкурса были аннулированы. Повторный аукцион состоялся 15 июня и закончился уголовным делом по факту предоставления подложных документов одним из участников. Следующий аукцион не состоялся вообще.

Как сказал председатель правительства России Владимир ПУТИН во время августовского визита на Камчатку, причина этих событий – «внутрикраевые склоки» между различными силами, которые оказались готовы на многое ради получения этих миллиардов. В итоге край не смог в отведенное время эффективно израсходовать полученные средства. Возникла опасность, что подрядчик так и не будет выбран, а федеральный центр заберет у Камчатки эти деньги и сократит дальнейшее финансирование.

Чтобы прекратить волокиту, председатель правительства 2 сентября распорядился определить единственного исполнителя всех работ, перечисленных в федеральной программе сейсмозащиты, на территории Камчатского края. Им стало ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» («Дальспецстрой»).

Но остается еще несколько проблемных вопросов, которые придется решать местным властям. Например, в Петропавловске есть десяток жилых домов, подлежащих сейсмоусилению, в которых есть и нежилые помещения (магазины и тому подобное), чьи собственники не дали согласия на эти работы, поскольку не желают разбирать свои витрины и пристройки. Законных методов заставить их изменить свою позицию пока не существует. Сроки сейсмоусиления этих домов сдвигаются. Необходимо изменение законодательства, чтобы более решительно воздействовать на собственников нежилых помещений.

По словам зампредседателя правительства края Сергея ПАХОМОВА, на строительство в рамках программы сейсмозащиты в ближайший период будет израсходовано 1,8 млрд рублей. К концу 2010 года освоение этой суммы должно составить около 30%. Прежде всего, речь идет о строительстве нового микрорайона, который будет состоять из 13 жилых домов разной этажности почти на 400 квартир для переселения граждан, жилье которых уже не подлежит сеймоусилению. Планируется сдать его под заселение, когда он будет готов целиком – в сентябре 2011 года. Тогда же предполагается начать строительство следующего микрорайона практически с таким же объемом жилой площади.

Сейсмоусиление существующего жилфонда обойдется на начальном этапе в 1 млрд 658 млн рублей. В нынешнем году эта сумма должна быть освоена на 40%. Работа уже началась. Ее завершение намечено на июль-сентябрь 2011 года. Помимо сейсмоусиления в домах обновят и утеплят фасад, отремонтируют кровлю, поставят современные стеклопакеты.

Не целесообразнее ли было вложить все деньги в новое строительство, а неприглядные, опасные для жизни дома просто снести? Этот вопрос нередко задает местное население. По словам Сергея Пахомова, расклад получатся такой: чтобы построить новый дом, нужно как минимум 300 млн рублей. Для усиления уже построенного – 50 млн. Стоит задача защитить большее количество людей, и ее решение – в пользу сейсмоукрепления. И в любом случае действовать краевая власть должна максимально быстро.