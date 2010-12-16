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«Наследники победы» стали лучшими

16 Декабря 2010, 12:01 | Дальний Восток

В рамках акции «Помни войну!», объявленной филиалом фонда «Русский мир», во Владивостоке состоялась городская историческая интеллектуальная игра «Незнакомая победа». Подобное мероприятие проводилось для учащихся общеобразовательных учреждений впервые.

Эта игра - продолжение проекта, посвященного 65-летию победы СССР в Советско-японской войне. Организаторами выступили проектная команда стипендиатов Благотворительного фонда Владимира Потанина «Четвертое измерение», молодежное движение «65 лет Великой Победы - 65 добрых дел» и МОУ СОШ №9 с углубленным изучением китайского языка. Также мероприятие поддержало управление по делам молодежи администрации Владивостока.

Игра состояла из трех туров. Школьникам было предложено включить логическое мышление и ответить на 10 вопросов в формате игры «Что? Где? Когда?». Точные знания пригодились во втором туре, которым стала викторина по теме «Советско-японская война». А после небольшого перерыва с кофе-брейком сборные школ отправились из актового зала в учебные классы, где началась игра-бродилка по станциям. Всего организаторами были предусмотрены три станции: «Хронология Советско-японской войны», «Лица Советско-японской войны» и «Имена героев на карте Владивостока».

По итогам игры победу с преимуществом всего в 1 балл одержала команда «Наследники победы» (сборная МОУ СОШ №9), набравшая 22 балла. Второе и третье места заняли соответственно команды «71-й микрорайон» (сборная МОУ СОШ №78) и «Олимп» (сборная МОУ СОШ №23). Отдельным призом организаторы отметили также команду в номинации «Имя героя на карте Владивостока». Его получила команда «71-й микрорайон», отгадавшая правильно все девять улиц, названных в честь героев Советско-японской войны 1945 года. Остальные участники также не ушли без награды: все команды были награждены памятными свидетельствами и массой положительных эмоций.

Как отметила учитель высшей категории школы №9 Лариса Небесская, такой исторической игры во Владивостоке еще не было. «Это крупнейшее мероприятие за те годы, которые я преподаю в школе! Думаю, подобные игры необходимо проводить чаще».

Это пожелание высказали и многие другие учителя. Организаторы, в свою очередь, пообещали продолжить начатое дело и провести уже весной следующую игру. Правда, с другой тематикой.

Также при поддержке Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» в ДВФУ прошел интеллектуальный турнир «Своя игра. История России». В нем участвовало девять команд Дальневосточного федерального университета: Института истории, философии и культуры, Юридического института, Института менеджмента и бизнеса, Института массовых коммуникаций, некоммерческого партнёрства «Модель ООН на Дальнем востоке», студенческого отряда проводников «Скорость». Игра была проведена в два этапа: отборочные игры и финал. По итогам соревнования лучшими стали ребята из Юридического института, команда Института истории заняла почётное второе место, а студенческий отряд проводников стал третьим. Финалисты и победители получили ценные призы и грамоты.

Автор: Валерия Цой
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