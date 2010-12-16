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У ФСБ – день рождения

16 Декабря 2010, 11:32 | Дальний Восток

20 декабря Федеральная служба безопасности отмечает очередную годовщину со дня своего создания. Дата не «четная», не юбилейная, но от этого не убавится добрых и уважительных слов в адрес «конторы», как называют между собой ФСБ сами сотрудники.

…В ноябре 2010 г. Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в «Закон о ФСБ», по которым полномочия сотрудников спецслужбы были расширены.

Как сказано на официальном сайте службы, она получила право объявлять гражданину представление наподобие прокурорского о необходимости устранения причин для угроз безопасности России. Дополнен закон и новой статьей 13 прим, где такое представление в отношении как граждан, так и организаций именуется мерой «спецпрофилактики». Кроме того, в ст. 19.3 КоАП внесена поправка, предусматривающая материальную ответственность, а также арест до 15 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудников ФСБ.

Помнится, еще на стадии разработки этих поправок и после внесения их правительством в Госдуму шли жаркие дебаты, где ФСБ обвинялось чуть ли не в попытке залезть в душу и в мозг каждого россиянина, кто думает не так, как на Лубянке. Соглашусь, что экстремизм как первый шаг к терроризму существует, и его надо душить в зародыше, но также контрразведке, приморская не исключение, есть чем заниматься, кроме как говорится, «ходить по дворам и перекрашивать заборы».

Преступления коррупционной направленности остаются хитом работы многих служб и подразделений правоохранительной системы страны и Приморского края в 2010 г. Такого урожайного года, когда правоохранительные органы косили взяточников и казнокрадов, что называется, «широким кругом», давненько не было. Чего здесь больше – оперативной работы и как следствие – чиновники и нечистые на руку деловые люди пачками садились на жесткие «спальные места», а может быть, наглости и чувства безнаказанности, которые трудно не увидеть, сказать не берусь.

Но ни одно из громких уголовных дел по поимке коррупционеров не обходилось без помощи и содействия ФСБ. Взять хотя бы работу с руководителями ЗАТО и приближенными к ним лицами. Закрытые административно-территориальные единицы, коих в Приморском крае целых два, через Новосибирск замыкаются на Москву, поэтому не каждый оперативник или следователь масштаба города или района, видя, какие дела прокручивает «хозяин» ЗАТО, сможет противостоять или бороться с ним. Другое дело ФСБ, которым, как говорится, такие факты что карты в руки, и результаты не заставят себя ждать.

Так, например, глава администрации ЗАТО Большой Камень Владимир ХАЛЯВКО 12 мая только «взял», а 18 мая оперативники ФСБ совместно с коллегами из Главного управления МВД РФ по ДФО его уже за это «сняли» с рейса в аэропорту Владивосток, с предъявлением обвинения по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

И ведь что удивительно печальный опыт зарвавшихся коллег ничему не научил уважаемого Владимира Халявко. Если бы он начинал рабочий день с просмотра криминальных новостей, то наверняка не пропустил бы мимо информацию о задержании месяцем ранее за аналогичное преступление и.о. главы Пожарского муниципального района. На сегодняшний день пожарский глава Константин КАРАНФИЛ уже осужден на 7 лет колонии.

Не без участия сотрудников Управления Федеральной службы безопасности достоянием общественности стали налоговые «шалости» депутата Законодательного собрания Галуста АХОЯНА. К чести Галуста Цолаковича, намек с ул. Алеутской, 46 он понял, чему свидетельство – быстро уплаченная недоимка.

Депутаты городской думы Вадим ГЛАЗУНОВ и Сергей СЫЧЕВ, именно благодаря оперативникам ФСБ и, разумеется, своей жадности, пересели из теплых кресел народных избранников на жесткие доски тюремных нар. Это уже потом были разъяснения и точки над «i», но сначала был депутатский отдых, море и яхты, а затем совместная операция следователей СК РФ по Приморскому краю, УФСБ и ГУ МВД России по ДФО, закончившаяся для депутатов водворением в СИЗО.

Как пояснили в Управлении ФСБ по Приморскому краю, задержания высокопоставленных лиц не случайность – это элементы реализации национального плана по противодействию коррупции. За неполный год за преступления коррупционного характера осуждены восемь должностных лиц краевых и муниципальных органов власти, из которых самыми известными стали уже названные персонажи и сроки, а также 8 лет депутата Законодательного собрания Приморского края Дмитрия МУДРОВА.

Внимание к своим персонам со стороны органов госбезопасности в этом году почувствовали 14 представителей не самых последних органов власти. Среди них и председатель контрольно-счётной палаты ЗС ПК Сергей Старовойтов, депутаты и чиновники всех уровней и положения. Кроме «властной линии», не забывают чекисты линию борьбы с должностными преступлениями в правоохранительных и контролирующих органах. Различные сроки лишения свободы получили 27 сотрудников силовых ведомств, изменивших присяге.

Успешно реализован ряд организационных и оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению безопасности подготовки форума АТЭС по линии экономической безопасности, а принятые Управлением, в том числе с другими правоохранительными и надзирающими органами, меры позволили своевременно локализовать предпосылки к хищению бюджетных средств и срыву сроков строительства важных государственных объектов.

Автор: Ян Коноплицкий
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