Услуги Почты России вырастут в цене на 10,6%

Услуги почтовой связи, оказываемые ФГУП «Почта России» увеличены в среднем на 10,6%. Такое решение принято Федеральной службой по тарифам, сообщает PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Уже в декабре, после вступления приказа ФСТ России в законную силу, услуги почты будут оказываться по более высоким тарифам. Так, стоимость пересылки ФГУП «Почта России» простой почтовой карточки составит 8 руб. 50 коп., карточки заказной 20 руб. 10 коп., простого письма (весом до 20 г) - 11 руб. 80 коп., заказного письма - 26 руб.00 коп., письма с объявленной ценностью (весом до 20 гр.) - 59 руб. 00 коп.

Дороже станет и пересылка бандеролей - отправление простой бандероли (до 100 г) обойдется клиентам почты в 25 руб.40 коп., заказной - 35 руб.15 коп.