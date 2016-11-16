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Во Владивостоке тигр получил имя и специальный ошейник с передатчиком
Завершилось голосование за имя для тигра, гулявшего в октябре по Владивостоку. Во втором этапе акции, организованной Центром «Амурский тигр» и VL.ru, c заметным отрывом победил вариант, предложенный министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским. Теперь хищнику предстоит оформить ветеринарный паспорт с новым именем и готовиться к выпуску в дикую природу, который состоится весной 2017 г., сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
Влад или уменьшительно-ласкательно Владик. Именно так теперь будут официально звать тигра, отловленного Департаментом охотничьего надзора Приморского края во Владивостоке 20 октября. В настоящий момент хищник содержится в Центре реабилитации (ПРОО «Центр «Тигр»), его пребывание полностью обеспечивает Центр «Амурский тигр». Недавно тигра перевели в большой вольер, а специалисты провели его профилактический ветеринарный осмотр, который подтвердил результаты проведенных ранее анализов – тигр полностью здоров. Значит, если тенденции сохраняться, то животное может быть возвращено в дикую природу уже весной 2017 года, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".
В ходе осмотра на тигра был надет специальный ошейник с передатчиком. С одной стороны, это поможет отслеживать тигра, если он вдруг совершит побег, как ранее это произошло в реабилитационном центре «Утес». С другой стороны, это поможет Владику адаптироваться к ошейнику, ведь если его будут выпускать, то только с ним.
«Разумеется, тигру ни холодно, ни жарко от того, что его нарекли именем – это важно для нас, людей. Владик вошел в историю, как тигр наиболее близко оказавшийся к центру Владивостока в современной истории, поэтому дав ему имя мы выделяем его из общего числа сородичей. Надеюсь, что Владик сможет за зиму набрать нужный вес, отточить свое мастерство охоты и будет сторониться людей, и строгая комиссия специалистов и экспертов даст согласно процедуре положительное заключение на его выпуск, комментирует Сергей Арамилев, директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр». - За это время важно определить место выпуска, соответствующее определенным условиям: высокая численность копытных животных, отдалённость от населенных пунктов и невысокая численность тигра. Ведь Владику как самцу нужен отдельный участок. Зимой его отпускать нельзя, так как барсуки и енотовидные собаки впадают в зимний сон, а крупных копытных зимой без опыта с недобором веса не всегда будет возможно поймать, а рисковать мы не хотим».
Напомним, выборы имени для тигра проходили в два этапа. На первом все желающие присылали в редакцию свои варианты имени, которых набралось более 550. Из них отобрали лучшие 10, которые и приняли участие во втором этапе – голосовании. Вариант "Владик" сразу вырвался вперёд и не сдавал лидирующих позиций, хотя второе место — Дерсу — отставало ненамного.
В итоге голоса распределились так:
Амурчик 11.95% (343 голоса)
Арсений 7.04% (202 голоса)
Варяг 6.93% (199 голоса)
Влад (Владик) 26.24% (753 голоса)
Дерсу 18.12% (520 голоса)
Когтяусер 5.19% (149 голоса)
Пилигрим 6.38% (183 голоса)
Суровый 7.49% (215 голоса)
Урбан 6.34% (182 голоса)
Хайшенвей 4.32% (124 голоса)
Вариант Владик - «за любовь к городской жизни» - первым предложил Министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской. Центр «Амурский тигр» и VL.ru передадут министру сертификат, подтверждающий это. А первыми, кто прислал этот вариант в редакцию и почту стали приморцы — Ирина Музалевская и Сергей Степанов. Они получат памятные подарки от организаторов акции.
Что интересно, проголосовать за имя для тигра решили не только граждане России – свои голоса оставили граждане 27 различных стран. Среди них: Украина, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Израиль, Япония и другие. Самые неожиданные географические точки, принявшие участие в акции, пожалуй, это – Исландия, Гуам и Северные Марианские Острова.
Центр «Амурский тигр» и редакция сайта VL.RU благодарит всех, кто принял участие в акции по выбору имени для амурского тигра, оставившего свой след в истории Владивостока.
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