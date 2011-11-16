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Молодые специалисты недовольны предлагаемым им соцпакетом
Всероссийский интернет-опрос портала для молодых специалистов Career.ru показал, что большую часть студентов не устраивает социальный пакет: 27% недовольны предоставляемыми гарантиями совсем, и еще 53% хотели бы их дополнить, например, гарантированной помощью в трудоустройстве, более весомыми стипендиями, льготным отдыхом, бесплатным питанием и проездом от дома до места учебы, помощью в случае несчастий в семье и пр.
Интересно, что вуз далеко не всегда доносит информацию о социальном пакете до студентов. 34% узнали о своих правах от одногруппников, а 27% прочитали на сайте вуза или специализированных стендах.
55% студентов отметили, что знают о социальных гарантиях лишь поверхностно, еще 17% вообще не знают, что им положено. Каждый третий студент (32%), не воспользовавшийся социальными гарантиями, просто не имел всей необходимой информации.
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