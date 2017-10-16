Те, кто поторопился получить "дальневосточный гектар", могут существенно проиграть

Те, кто поторопился взять участок земли на Дальнем Востоке могут существенно проиграть

Размер земельных участков, передаваемых в безвозмездное пользование на Дальнем Востоке, могут увеличить с одного гектара до десяти, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Группа депутатов комитета по региональной политике во главе с его зампредом Иваном Абрамовым сегодня, в понедельник 16 октября, внесет законопроект, расширяющий площадь предлагаемой россиянам земли на Дальнем Востоке с 1 до 10 га в случае, если цель получения земли — агропроекты. Об этом «Известиям» рассказал глава инициативной группы. Председатель профильного комитета Госдумы Николай Харитонов поддержал инициативу. По оценкам депутатов, спрос на такие площади есть, как и возможности развития сельского хозяйства в регионе, например, по выращиванию крайне востребованных на азиатских рынках сои, риса и овощей. Одного гектара для агропроектов мало, а 10 уже достаточно.

Размер земельных участков, которые выдают в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар», может вырасти в десять раз. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов рассказал «Известиям», что по его инициативе подготовлены поправки в федеральный закон, согласно которым граждане смогут получить для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке участок площадью 10 га. При этом необязательно, чтобы собственником стало одно лицо — может быть и группа.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту (оба документа имеются в распоряжении «Известий»), за счет этого планируется простимулировать развитие предпринимательства в регионе.

Председатель профильного комитета Госдумы Николай Харитонов поддержал инициативу. Он уточнил, что дальневосточную землю надо классифицировать и выдавать участки в зависимости от целей.

— Что такое гектар? Там не развернешься, для растениеводства, скажем, это мало, что уже научно обосновано. Эта тема уже неоднократно поднималась, идут заявки с мест, поэтому поправки в закон будут вноситься, — подтвердил глава комитета Госдумы. — Одно дело, когда хотят дом построить, тут гектара достаточно. А для сельского хозяйства уже нужны другие условия, своя специфика и у других видов бизнеса. Всё это надо учитывать.

Иван Абрамов сообщил, что подготовленные поправки стали ответом на множество писем граждан, которые жаловались на то, что 1 га не хватает для агропроектов.

— У нас много обращений от граждан. Если люди ставят перед собой такую задачу и готовы к переезду, им нужны перспективы. Многих останавливают именно небольшие размеры участка. Что такое гектар для сельского хозяйства? На самом деле и 10 не так много, но крепкая семья уже может развернуться, — пояснил он.

Минсельхоз и Минвостокразвития не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий о своей позиции по этой инициативе.

Вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова заметила, что, согласно опросам, порядка 20% жителей крупных городов готовы перебраться в сельскую местность, в том числе и на Дальний Восток.

— Но для этого людям нужны гарантии, в первую очередь земля. Возможности работы на 1 га ограничены, а 10 — это уже достаточно для старта, можно и животноводством заниматься, и растениеводством, — заметила она.

По мнению Ивана Абрамова, превратив «дальневосточный гектар» в 10, можно решить и проблему заселения Дальнего Востока, и укрепить продовольственную безопасность.

— Мы до сих пор завозим на Дальний Восток овощи из Китая. При этом потенциал у нас огромный. Мы можем не только себя накормить, но и соседей. Тот же китайский рынок для нас может стать местом сбыта. Здесь мы можем конкурировать. Главное, чтобы зашли первые фермеры, которые покажут пример, — сказал Иван Абрамов.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов тоже считает, что в регионе большой потенциал у фермерских кооперативов, ориентированных на экспорт.

— Приморье и Приамурье — в зависимости от районов — подходят для очень многих культур, в том числе и востребованных сои, риса и овощей. Также регион достаточно привлекателен для животноводства, — уточнил Сергей Коршунов.

Впрочем, он отметил, что даже на 10 га организовать товарное сельхозпредприятие при отсутствии сопутствующей инфраструктуры очень затратно.

— Основной задачей государства, если оно декларирует освоение территории через фермеров — собственников земли, должно стать обучение этих собственников, организация их в кооперативы, создание сельскохозяйственной инфраструктуры, — считает Сергей Коршунов.

В инициативную группу также входят депутаты Владимир Сысоев и Андрей Андрейченко. Ранее с аналогичным предложением выступили власти Магаданской области. В частности, идею давать под агропроекты не один, а 10 га высказал губернатор региона Владимир Печеный.

По данным Министерства по развитию Дальнего Востока, 30 105 россиян уже получили земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование. Более половины из них приходится на Хабаровский край, Приморье и Сахалинскую область.

Фото ТАСС.