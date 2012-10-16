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Во Владивостоке открывается новая набережная
16 Октября 2012, 16:49 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 16 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке в четверг, 18 октября, состоится торжественное открытие новой набережной вдоль бухты Патрокл.
Ее строительство вела хабаровская компания ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России в рамках реализации крупного комплексного проекта развития жилого района «Патрокл». Этим проектом на берегу Уссурийского залива на территории в 150 га намечено построить около 420 тысяч кв. метров жилья. Сейчас к сдаче готовится первая очередь строительства – малоэтажная элитная застройка вдоль береговой черты.
Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог".
Автор: Виктор Кудинов
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