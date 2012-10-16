Во Владивостоке открывается новая набережная

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке в четверг, 18 октября, состоится торжественное открытие новой набережной вдоль бухты Патрокл.

Ее строительство вела хабаровская компания ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России в рамках реализации крупного комплексного проекта развития жилого района «Патрокл». Этим проектом на берегу Уссурийского залива на территории в 150 га намечено построить около 420 тысяч кв. метров жилья. Сейчас к сдаче готовится первая очередь строительства – малоэтажная элитная застройка вдоль береговой черты.



Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог".