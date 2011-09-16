Президент учредил именные стипендии для студентов и аспирантов

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ «О стипендиях Президента РФ для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», передает пресс-служба Кремля.

Документ учреждает начиная с 2012 года стипендию Президента РФ для студентов и аспирантов очной формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

Согласно указу, устанавливается 2 700 стипендий – для студентов в размере 7000 рублей ежемесячно и 300 стипендий – для аспирантов в размере 14 000 рублей ежемесячно.