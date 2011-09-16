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Самая дорогая пища

16 Сентября 2011, 00:54 | Дальний Восток

Сколько денег можно потратить на еду? Сколько денег люди откладывают на эту необходимую статью расходов? И правда ли, что обед одного человека может стоить больше, чем тратит за год на еду средняя африканская деревня?

СПЕЦИЯ

Самая дорогая пряность в мире - шафран. Тычинки собираются вручную, а затем высушиваются. Для получения полукилограмма пряности нужно 225000 тычинок. Чтобы облагородить блюдо, рассчитанное на троих-пятерых человек, достаточно не более чем шести тычинок настоящего шафрана. Один килограмм настоящего шафрана стоит около$6000.

ОРЕХ

Самый дорогой в мире орех - это макадамия. Когда-то это был основной продукт питания для австралийских аборигенов, а теперь - изысканное и очень полезное лакомство. Всего два вида этих орехов культивируются (плантации есть в Австралии, Бразилии, Южной Африке, на Гавайях и на юге США). Высота дерева макадамии достигает 40 метров, плодоносит оно до 100 лет, однако очистить орех от скорлупы - задача не из легких. Из-за сложностей с разведением и добычей деликатеса его производят не более 40 тонн в год. Стоимость одного килограмма макадамии, даже на его исторической родине, превышает $30.

ИКРА

Самая дорогая икра в мире - вовсе не черная. И даже не редкая серая. Самая дорогая - это «Алмас», икра белуги-альбиноса, изредка экспортируемая из Ирана. Сто граммов икры, упакованной в непременную баночку из чистого золота, обойдутся покупателю примерно в $2000.

ОМЛЕТ

Самый дорогой омлет в мире можно съесть в ресторане нью-йоркского отеля Le Parker Meridien. Стоит он…$1000. Кроме собственно яиц в омлете присутствуют целые лобстеры. Подается он на подушке из жареной картошки, а украшен десятью унциями севрюжьей икры.

КАРТОФЕЛЬ

Находчивые крестьяне, живущие на островке Нурмуатье, ежегодно собирают не более 100 тонн сорта La Bonnotte в год. Самый дорогой картофель в мире стоит примерно 500 евро за килограмм.

ПЕЛЬМЕНИ

Самые дорогие в мире пельмени можно отведать в ресторане для русских эмигрантов Golden Gates, что в районе Бронкса. В их состав помимо телятины, лосятины и свинины входит железа глубоководной рыбы-факел (Curtius Flame Fish), в результате чего даже при умеренном освещении пельмени излучают сине-зеленый свет и при этом абсолютно съедобны и бесподобно вкусны. Порция из 8 пельменей опустошит кошелек на $2400, а из 16 - на $4400.

Автор: По материалам информагентств
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