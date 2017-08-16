www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.93 р. 100 JPY: 54.28 р.
EUR: 70.37 р. 10 CNY: 89.74 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Транспорт
Распечатать

Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку

16 Августа 2017, 15:46 | Дальний Восток

Предположительно, она американская

 
 

Водолазы Тихоокеанского флота исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, найденную у курильского острова Матуа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, объект, похожий подводную лодку, был обнаружен 25 июня на глубине 100-110 метров в удалении 2,8 км от берега. Сахалинский ученый-краевед Игорь Самарин предположил ранее, что это может быть американская подводная лодка Herring (SS-233).

"Экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Tiger и телеуправляемого подводного поисково-спасательного аппарата "Пантера плюс" исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, обнаруженную в районе мыса Юрлова на глубине 110 м. <...> Уже проведено несколько глубоководных погружений с целью детального обследования подводного объекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также активно обследуются акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ТОФ  война  спасатель  Курилы  подлодка  вторая мировая  водолаз  судно 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru