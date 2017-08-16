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Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
Предположительно, она американская
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, найденную у курильского острова Матуа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По данным пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, объект, похожий подводную лодку, был обнаружен 25 июня на глубине 100-110 метров в удалении 2,8 км от берега. Сахалинский ученый-краевед Игорь Самарин предположил ранее, что это может быть американская подводная лодка Herring (SS-233).
"Экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Tiger и телеуправляемого подводного поисково-спасательного аппарата "Пантера плюс" исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, обнаруженную в районе мыса Юрлова на глубине 110 м. <...> Уже проведено несколько глубоководных погружений с целью детального обследования подводного объекта", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также активно обследуются акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность.
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