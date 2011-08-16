За того, кто на море

Как показал опрос, проведенный сайтом по поиску работы, каждый год период отпусков становится сложным периодом для коллектива. Порядка 66% работников выполняют обязанности своих отдыхающих коллег. И почти 90% работников заявили, что выполняли часть обязанностей отпускников.

23% сотрудников стараются избежать дополнительных нагрузок, 13% настаивают на выплате повышенной зарплаты за выполнение чужих обязанностей. Около 22% сотрудников оказались вообще незаменимыми. Им некому передать свои функции, так что пока они отдыхают, работа не движется. 6% опрошенных, даже отправляясь в отпуск, обязаны были быть в курсе всех дел. 68% опрошенных вообще не почувствовали себя после отпуска отдохнувшими.