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Прогноз погоды

16 Августа 2011, 09:36 | Дальний Восток

Проходивший вдоль побережья Китая тропический шторм Muifa, превратившийся уже в обычный циклон, принес в южное Приморье интенсивные дожди. Коснулось ненастье и юго-востока Хабаровского края и северо-востока Амурской области. А над континентальными районами Дальнего Востока погодой заправляет поле повышенного давления. Это, в свою очередь, чревато повышением температуры в некоторых районах Приморья.

Ну а во ВЛАДИВОСТОКЕ тем временем дневной температурный фон не превысит на текущей неделе 21-26 градусов тепла. Во вторник и среду в столице Приморья возможен небольшой дождь. После захода солнца в городе нашенском воздух остывает до плюс 17-20.

Чуть прохладнее становится и в столице соседнего края. Сейчас в ХАБАРОВСКЕ днем температура выше 20-25 градусов тепла не поднимается. Во вторник и пятницу в городе на берегу Амура ожидается дождь. В ночные часы происходит понижение уже до плюс 13-17.

В четверг и пятницу дождливо будет в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Дневная температура здесь не превысит 22-25 градусов. С наступлением ночи в столице Амурской области происходит понижение температуры до плюс 12-16.

Небольшой дождь возможен во вторник и четверг в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Несмотря на приближение осени, здесь днем наблюдается небольшое повышение температуры – до 21-25 градусов тепла. Ночной температурный фон в столице островной области колеблется в пределах 12-17 выше нуля.

Во вторник, четверг и субботу может пойти дождь в МАГАДАНЕ. Что касается дневной температуры, то она днем выше 11-15 градусов вряд ли поднимется. С приходом ночи воздух остывает до 7-10 выше нуля.

Довольно сухо на этой неделе в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – лишь в пятницу здесь возможен небольшой дождь. Дневная температура сохранится на прежнем уровне - 14-17 градусов тепла. В ночные часы в столице Камчатского края температура все также не превышает плюс 11-13.

Автор: По материалам сети Интернет
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