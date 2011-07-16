Мужчины флиртуют в офисе от скуки

В отличие от женщин, мужчины флиртуют на работе по причине неудовлетворенности порученными им заданиями, пишет Симона Маркетти в статье, опубликованной на сайте газеты Corriere della Sera.

"Не слишком обольщайтесь, если ваш самый симпатичный коллега, проходя мимо вашего рабочего стола, всегда строит глазки. На самом деле, суть в том, что ему просто скучно. Результаты исследования, проведенного Университетом Суррея, спустили с небес на землю миллионы женщин во всем мире", - пишет издание.

"В эксперименте приняли участие более 200 человек в возрасте от 21 года до 68 лет, которым задавался вопрос, флиртовали ли они когда-нибудь на работе. Участникам теста предлагались и другие вопросы. Выяснилось, что женщины, флиртовавшие со своими коллегами, были довольны своей должностью, как и те, что поддерживали дружеские отношения с представителями противоположного пола", - пишет автор статьи.

"Результаты исследования подтвердили существование тесной связи между неудовлетворенностью мужчины порученным ему заданием или тем, что его работа вызывает у него скуку, и желанием пофлиртовать с сотрудницами", - сообщает автор статьи.

Статья опубликована на сайте Inopressa.ru.