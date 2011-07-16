Управление временем

«Помню, как в детстве меня потрясла «Сказка о потерянном времени», а точнее сделанный вывод: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Это стало навязчивой идеей. Мне было лет восемь-девять, я каждый вечер перед сном подходил к зеркалу и смотрел, не состарился ли за день. Расписал по минутам «режим дня», втиснув в него нереальное для маленького мальчишки количество дел, кружков и секций, благо, все они в то время были бесплатными.

Повзрослев, я конечно же понял, что это всего лишь сказка, но отношение ко времени уже вошло в привычку. Посиделки с друзьями во дворе, ухаживания за девочками казались мне бесцельным времяпрепровождением, я превратился даже не в ботаника – в робота. Окончил институт – началась перестройка. Время не побежало. Оно понеслось. До сих пор отчетливо помню ощущение, как оно лавиной текло сквозь пальцы. Казалось, что я ежедневно, ежесекундно упускаю что-то важное, и это съедало меня изнутри, подстегивало к еще большему контролю времени. И до 34 лет мне казалось, что я все делаю правильно, пока не пришло осознание того, что столь жесткий регламент жизни может довести меня до полного одиночества. Моя будущая жена, едва мы познакомились, тотчас продемонстрировала, что не намерена вписываться в «окна» моего графика. Не сразу, но она научила меня жить иначе: получать кайф от бесцельных прогулок по улочкам городов, которые мы посещаем во время отпуска или ленивого пляжного отдыха, не испытывать угрызений совести, валяясь на диване и перелистывая пультом канал за каналом… «Я понял, что разумнее и приятнее не держать круглосуточно время на контроле, а «договариваться» с ним и приходить к компромиссу», – поделился как-то руководитель одной из крупных производственных компаний Хабаровска.

«ДК» поинтересовался у читателей: «А как складываются ваши отношения со временем и на чем строятся – на жестком контроле или разумном компромиссе? Ваш личный рецепт управления рабочим и личным временем?».

Алексей СИДОРЕНКО, коммерческий директор ТТК-Дальний Восток (г. Хабаровск):

– Только планирование своего времени позволяет достигать поставленных целей. Как на работе, так и в обычной жизни. Постоянная спешка и суета только мешают сосредоточиться, по сути своей, являясь признаком плохой организованности дня. Нагромождение работ отвлекает от решения важных дел, а отсутствие плана обрекает выполнение какого-либо проекта на провал. Стоит также исключить переутомление и постоянные доработки дома. Потому как время, отведённое на отдых, расходуется снова на работу, и этого самого отдыха становится все меньше и меньше. С целью увеличения эффективности использования времени как в личных, так и в корпоративных целях я выработал несколько правил. Во-первых, планирую дела на день, неделю, месяц и далее. Составлять ли список в голове или делать это на бумаге, каждый решает сам, но осознание необходимости планирования – уже половина дела. Постановка целей и установка приоритетов являются основополагающими направлениями планирования. Не стоит откладывать «на потом», достаточно делать дела своевременно. И обязательно находить личное время, чтобы забыть о грузе проблем, побыть с семьей, отдохнуть и расслабиться.

Елена КОСТРЫКИНА, директор компании «Кругосвет» (г. Владивосток):

– Я – за жесткое планирование как рабочего, так и личного времени. Планы обычно составляются на неделю вперед, но таким образом, чтобы при необходимости можно было корректировать рабочий график, встраивая в него внезапно возникающие переговоры или встречи. Именно такой подход к организации времени позволяет жить насыщенной жизнью и все успевать. Безусловно, я не робот, и порой мне, как и любой женщине, хочется «покапризничать» и поддаться настроению – на то и правила, чтобы у них были исключения! – но это не касается рабочего процесса.

Отпуск также планируется заранее, максимальное количество времени, на которое могу отключиться от дел, – три недели. В это время звонки с моего мобильного переадресовываются в офис и все рабочие вопросы решаются сотрудниками. Для того чтобы отдых был полноценным, пришлось научиться делегировать полномочия, а для этого – очень тщательно выбирать персонал. У меня работают люди, которым я доверяю.

В целом, мои отношения со временем выстраивались интуитивно, без тренингов и специальной литературы: ответственность за собственный бизнес – лучший стимул для борьбы с хаосом и ленью.

Дмитрий ЯНЦЕВИЧ, директор по развитию розничного бизнеса дирекции «Дальний Восток» Home Credit Bank (г. Хабаровск):

– Как показывает практика, а также правило Парето, лишь 20% эффективно организованного рабочего времени приносит 80% результата. Это значит, что если у меня сегодня список из десяти задач, выполнение двух, наиболее значимых из них, приносит больше пользы, чем остальные восемь вместе взятых. Так и складывается мое отношение к рабочему времени: 20% на жестком контроле и 80% на разумном компромиссе.

Мой рецепт управления рабочим временем совсем не уникальный: «Лишь поняв то, что действительно важно, уделить этому максимальное внимание, все остальное необходимо делегировать, либо выбросить в корзину».

Сергей СТЕПАНОВ, генеральный директор компании «Лунный свет», председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края»:

– Каждый завтрашний день всегда расписываю с вечера. Ведение ежедневника, планирование очень важны, т.к. помогают никогда не тратить время впустую. Без жесткого регламента и самоконтроля выполнение дел может сильно растягиваться. Однако специфика такова, что если дела компании я еще могу при необходимости перенести на другое время или другой день, то правительственные мероприятия – нет. Поэтому мой рецепт управления временем уже давным-давно был вложен в пословицу: никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. В этом плане также важно понимание, что если у меня что-то не сделано, то за меня это не сделает никто...

Александр КОРОБКОВ, директор муниципального унитарного предприятия «Артемовское архитектурно-планировочное бюро»:

– На мой взгляд, отношения со временем зависят от расставленных приоритетов, от понимания того, что для тебя действительно важно, а что – не очень. Это касается и работы, и личной жизни. Поэтому я достаточно жестко планирую рабочий график, это позволяет успевать решать максимальное количество вопросов в отведенное для этого время. Конечно, соблазн перевыполнить намеченное есть всегда, особенно когда входишь в профессиональный азарт, но это не должно идти в ущерб близким. Поэтому если у тебя на первом месте семья, то и время на нее найдется, независимо от груза дел. Конечно, можно приводить самые разные доводы – я так много работаю для того, чтобы мои дети ни в чем не нуждались и т.д. Но это всего лишь отговорки. Станут ли дети счастливее оттого, что не видят отца? Долгое время моя работа была связана с морем, и я практически не видел, как растет моя дочь. Теперь же я хочу быть рядом с нею и подрастающим сыном, смотреть на мир их глазами, обсуждать то, что их волнует, выбираться вместе на рыбалку, отдыхать на море… Поэтому я – за жесткий контроль времени. Это позволяет мне строить свою жизнь так, как я считаю нужным и находить равновесие между работой и семьей.

Наталья КАНИВЕЦ, руководитель центрального городского отделения Хабаровского филиала СОАО «ВСК»:

– Времени всегда категорически не хватает: на работу, на семью, и вообще лично на себя. Именно эффективное управление драгоценным временем может основываться только на жестком контроле – без ежедневника и записей, как говорится, никуда. Самое главное – завершать одно дело до конца, а потом переходить на решение другого вопроса. Понятно, что все мы очень часто работаем в авральном режиме, но даже в такие периоды управление временем можно спланировать и использовать на все 100%. Например, на 30 минут можно отключить сотовый и не проверять электронную почту – вы увидите, что это не только не повредит, но даже пойдет на пользу!

Ольга АБРАМЕНКО, заместитель управляющего филиалом ВТБ24 в Хабаровске:

– Классик современного менеджмента Питер ДРУКЕР сказал, что время – бесценный и невозобновляемый ресурс. И до тех пор, пока временем не управляют, ничем другим управлять нельзя. Я согласна с этим утверждением, поэтому стараюсь эффективно использовать каждую минуту. Наверное, не существует универсального рецепта управления временем, и каждый успешный руководитель имеет свои секреты. Важно четко планировать свой день, устанавливать реальные сроки и расставлять приоритеты. Опытный менеджер всегда окружает себя командой профессионалов. Согласитесь, когда рядом с вами надежные люди, которым можно смело доверить решение важных вопросов, успех гарантирован.