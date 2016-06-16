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В Харбине подписали соглашение по строительству моста через Амур
В Харбине открылась 27-я международная торгово-экономическая ярмарка. В рамках протокольной встречи губернаторов Амурской области и провинции Хэйлунцзян состоялось подписание соглашения по строительству пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенска и Хэйхэ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Подписи в документе поставили с российской стороны — министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло, с китайской стороны — начальник департамента транспорта Юй Фэй и генеральный директор совместной российско-китайской компании Хуан Юнь Юн, сообщает ИА «Амур.инфо».
Создание этого инфраструктурного проекта говорит о том, что связи между странами будут укрепляться.
«Нам посчастливилось подписывать этот документ, мы шли к этому историческому моменту. Делается очень многое, подготовка по строительству велась около 30 лет. Изменились составы рабочих групп, предыдущие губернаторы вели эту работу, и мы счастливы, что с самым молодым губернатором России мы можем подписать это концессионное соглашение. Мы связываем с этим мостом очень большие надежды», — подчеркнул губернатор Хэйлунцзян Лу Хао.
Строительство моста через Амур в Китай планируется начать уже летом. Ввод переправы в эксплуатацию намечен на 2019 год.
Объем финансирования российской части строительства мостового перехода — 14 млрд рублей. Ориентировочная стоимость международной стройки составляет 18,8 млрд рублей. При этом сообщается, что мост строится не за государственные деньги — это частное партнерство с привлечением китайских банков.
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Ну вот вам ещё один шаг к сдаче ДВ Китаю. ЩА построят мост ЗА КИТАЙСКИЕ БАБКИ (а китайцы просто так деньгами не швыряются), а потом, перевози что хочешь. . . А в ЧАС "Х" - очень хорошая возможность быстрой переброски китайцами вооружения и техники. всё по плану Бильдергберского клуба. Россия им НЕ нужна с её населением. Нужны ХАЛЯВНЫЕ РЕСУРСЫ! Прозападное правительство "своими" реформами изводит со свету население изнутри. Пока начнут мост строить, ещё больше подохнет нас от нищеты и разрухи. Недаром, Рокфеллеры с Ротшильдами перевели свои активы в Китай.