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В Харбине подписали соглашение по строительству моста через Амур

16 Июня 2016, 17:21 | Дальний Восток

В Харбине открылась 27-я международная торгово-экономическая ярмарка. В рамках протокольной встречи губернаторов Амурской области и провинции Хэйлунцзян состоялось подписание соглашения по строительству пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенска и Хэйхэ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Подписи в документе поставили с российской стороны — министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло, с китайской стороны — начальник департамента транспорта Юй Фэй и генеральный директор совместной российско-китайской компании Хуан Юнь Юн, сообщает ИА «Амур.инфо». 

Создание этого инфраструктурного проекта говорит о том, что связи между странами будут укрепляться.

«Нам посчастливилось подписывать этот документ, мы шли к этому историческому моменту. Делается очень многое, подготовка по строительству велась около 30 лет. Изменились составы рабочих групп, предыдущие губернаторы вели эту работу, и мы счастливы, что с самым молодым губернатором России мы можем подписать это концессионное соглашение. Мы связываем с этим мостом очень большие надежды», — подчеркнул губернатор Хэйлунцзян Лу Хао.

Строительство моста через Амур в Китай планируется начать уже летом. Ввод переправы в эксплуатацию намечен на 2019 год.

Объем финансирования российской части строительства мостового перехода — 14 млрд рублей. Ориентировочная стоимость международной стройки составляет 18,8 млрд рублей. При этом сообщается, что мост строится не за государственные деньги — это частное партнерство с привлечением китайских банков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: стройка  мост  амур 



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Комментарии

  • Путлер18:27, 16.06.2016#

    Ну вот вам ещё один шаг к сдаче ДВ Китаю. ЩА построят мост ЗА КИТАЙСКИЕ БАБКИ (а китайцы просто так деньгами не швыряются), а потом, перевози что хочешь. . . А в ЧАС "Х" - очень хорошая возможность быстрой переброски китайцами вооружения и техники. всё по плану Бильдергберского клуба. Россия им НЕ нужна с её населением. Нужны ХАЛЯВНЫЕ РЕСУРСЫ! Прозападное правительство "своими" реформами изводит со свету население изнутри. Пока начнут мост строить, ещё больше подохнет нас от нищеты и разрухи. Недаром, Рокфеллеры с Ротшильдами перевели свои активы в Китай.

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