www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.53 р. 100 JPY: 58.65 р.
EUR: 75.75 р. 10 CNY: 95.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп на неделю: Козерогам придется пободаться за наследство

16 Июня 2015, 18:30 | Дальний Восток
Гороскоп со 16 по 22 июня от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.
 
Овен. Во вторник и среду может поступить такое деловое предложение, о котором вы и мечтать не могли, используйте свой шанс - карьера пойдет в гору. Но решение необходимо принимать быстро, в пятницу уже может быть поздно.

Телец. Финансовое положение вполне стабильно, но на большую прибыль рассчитывать все же не приходится. А у вас, как назло, может сломаться телефон или компьютер. Так что непредвиденных расходов не избежать. На работе лучше не откровенничать и сохранять с коллегами дистанцию.

Близнецы. Важными и очень удачными могут стать вторник и среда. Ваше благосостояние укрепится. Можете рассчитывать на премию и ценные подарки. Однако многое зависит только от вас. Не упускайте свой шанс.

Рак. Вы активны и решительны, поэтому существует большая вероятность хорошо работать и зарабатывать. Проверьте еще раз важные бумаги, в них могла закрасться ошибка. Исправьте ее, пока это возможно. И не стоит врать начальству даже в мелочах.

Лев. В понедельник или в среду вам может потребоваться крупная сумма денег, и вы ее найдете. В четверг или пятницу можно рассчитывать на новые денежные поступления. Не исключено, что придется поработать в выходные.

Дева. В начале недели постарайтесь не заниматься решением материально-финансовых вопросов, иначе ошибки и просчеты вряд ли минуют вас. В четверг отправляйтесь по магазинам: покупки и приобретения будут весьма удачными.

Весы. Постарайтесь проявить внимание и сосредоточенность, и тогда вы не упустите выгоды и уж совершенно точно - не понесете убытки. В среду устройте себе маленькую пятницу и не жалейте денег на развлечения. Но не забывайте откладывать деньги на отпуск.

Скорпион. Все материальные затруднения закончатся уже к среде. Вам отдадут все долги, и у вас появятся свободные деньги. Будьте осторожнее с деловыми предложениями, поступившими во вторник, даже с самыми заманчивыми.

Стрелец. Пришла пора поискать новый источник дохода, так как прежних средств может не хватать, а ситуация этой недели требует дополнительных затрат. Обратитесь за помощью к близкому человеку.

Козерог. Наступает не лучший момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом и наследством. Если собрались брать кредит, внимательно изучите все условия и реально оцените свои возможности его быстро отдать.

Водолей. Финансы потребуют рационального подхода, не увлекайтесь несбыточными мечтами отправиться в кругосветное путешествие. Каждый раз, когда придет пора доставать кошелек, задайте себе вопрос о необходимости того, за что собираетесь расплатиться.

Рыбы. На этой неделе вас могут поддержать неофициальные источники дохода. Но будьте осторожны с деловым предложением, которое поступит в понедельник или среду. В четверг не стоит давать денег в долг, трудно будет их вернуть.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор:
Теги: гороскоп  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru