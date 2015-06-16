Бизнес-гороскоп на неделю: Козерогам придется пободаться за наследство

Гороскоп со 16 по 22 июня от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.

Овен. Во вторник и среду может поступить такое деловое предложение, о котором вы и мечтать не могли, используйте свой шанс - карьера пойдет в гору. Но решение необходимо принимать быстро, в пятницу уже может быть поздно.

Телец. Финансовое положение вполне стабильно, но на большую прибыль рассчитывать все же не приходится. А у вас, как назло, может сломаться телефон или компьютер. Так что непредвиденных расходов не избежать. На работе лучше не откровенничать и сохранять с коллегами дистанцию.

Близнецы. Важными и очень удачными могут стать вторник и среда. Ваше благосостояние укрепится. Можете рассчитывать на премию и ценные подарки. Однако многое зависит только от вас. Не упускайте свой шанс.

Рак. Вы активны и решительны, поэтому существует большая вероятность хорошо работать и зарабатывать. Проверьте еще раз важные бумаги, в них могла закрасться ошибка. Исправьте ее, пока это возможно. И не стоит врать начальству даже в мелочах.

Лев. В понедельник или в среду вам может потребоваться крупная сумма денег, и вы ее найдете. В четверг или пятницу можно рассчитывать на новые денежные поступления. Не исключено, что придется поработать в выходные.

Дева. В начале недели постарайтесь не заниматься решением материально-финансовых вопросов, иначе ошибки и просчеты вряд ли минуют вас. В четверг отправляйтесь по магазинам: покупки и приобретения будут весьма удачными.

Весы. Постарайтесь проявить внимание и сосредоточенность, и тогда вы не упустите выгоды и уж совершенно точно - не понесете убытки. В среду устройте себе маленькую пятницу и не жалейте денег на развлечения. Но не забывайте откладывать деньги на отпуск.

Скорпион. Все материальные затруднения закончатся уже к среде. Вам отдадут все долги, и у вас появятся свободные деньги. Будьте осторожнее с деловыми предложениями, поступившими во вторник, даже с самыми заманчивыми.

Стрелец. Пришла пора поискать новый источник дохода, так как прежних средств может не хватать, а ситуация этой недели требует дополнительных затрат. Обратитесь за помощью к близкому человеку.

Козерог. Наступает не лучший момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом и наследством. Если собрались брать кредит, внимательно изучите все условия и реально оцените свои возможности его быстро отдать.

Водолей. Финансы потребуют рационального подхода, не увлекайтесь несбыточными мечтами отправиться в кругосветное путешествие. Каждый раз, когда придет пора доставать кошелек, задайте себе вопрос о необходимости того, за что собираетесь расплатиться.

Рыбы. На этой неделе вас могут поддержать неофициальные источники дохода. Но будьте осторожны с деловым предложением, которое поступит в понедельник или среду. В четверг не стоит давать денег в долг, трудно будет их вернуть.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.