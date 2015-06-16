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Впервые в Приморье награду "За благодеяние" получил Валентин Пак

16 Июня 2015, 16:30 | Дальний Восток

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 11 июня на торжественной церемонии, посвященной Дню России, вручил приморцам государственные и краевые награды. Их получили 40 жителей края, внесшие большой вклад в развитие региона, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Первую в Сибири и на Дальнем Востоке государственную награду «За благодеяние» получил Валентин ПАК, глава Думы Надеждинского района, председатель правления Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП). За активную деятельность, направленную на повышение уровня толерантности в обществе, участие в реализации социально значимых проектов, благотворительность. Всего десять человек в России имели столь высокий статус.

- Каждый из вас, дорогие приморцы, несет в душе благодеяние. Я один из представителей большой  многонациональной семьи родного Приморья, благодарен вам и судьбе за эти запоминающиеся   минуты. Буду и дальше трудиться во благо  отечества, - сказал в ответном слове Валентин Пак.

Одно из приоритетных направлений многолетней общественной деятельности Валентина Пака – укрепление дружбы между народами.

Накануне Дня России во Владивостоке, в сквере городов-побратимов, АКОРП установил памятный знак в честь 150-летия дружбы российского и корейского народов (1864-2014).

Лариса РЕКОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: день россии  награда 



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