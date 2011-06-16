Тихий океан детства

К юным приморцам присоединятся и дети из китайской провинции Сычуань, пострадавшей от землетрясения. Всего, по данным краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в этом году будут работать более 350 лагерей дневного пребывания, 33 загородных детских и 13 санаторных лагерей, а также 8 лагерей различной формы собственности и ведомственной принадлежности.

На отдых учащихся из федерального бюджета выделено 220 миллионов рублей, к тому же часть средств предусмотрена в краевом и местных бюджетах. По словам главного санитарного врача края Дмитрия МАСЛОВА, с первого июня начали работать 13 детских лагерей, а с 10 по 15 июня откроются еще 14.

Что касается организации летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, то, по словам директора департамента социальной защиты населения Приморского края Лилии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, "конкурс на оздоровление таких детей выиграли 11 загородных оздоровительных лагерей, 2 санатория, 9 учреждений социального обслуживания и 5 лечебно-профилактических учреждений". Помимо этого будут организованы дополнительные краткосрочные оздоровительные смены.

Сколько стоит детский отдых?

Досье "ЗР"

Стоимость путевок за счет средств социального страхования в 2008 году для Приморского края определена в следующих размерах: в детские санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (21 день пребывания) - 642 рубля за 1 день, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (продолжительность смены - 21 день) - 409 руб. 52 коп за 1 день.

До 80% средней стоимости путевки оплачивается из местного бюджета для детей работников государственных и муниципальных учреждений и других организаций, финансовое положение которых не позволяет им оплачивать стоимость путевок в такие лагеря самостоятельно. Приобретение путевок в загородные стационарные лагеря в период школьных каникул осуществляется самостоятельно страхователями-работодателями в счет единого социального налога, подлежащего уплате в Фонд социального страхования. Путевки за счет средств обязательного социального страхования оплачиваются для детей школьного возраста до 15 лет включительно. В 2008 году расширен список категорий детей застрахованных граждан, направляемых в санаторные оздоровительные лагеря. Теперь дети, находящиеся под опекой, в приемных семьях, пасынки и падчерицы также смогут провести летнее время в загородных лагерях. С начала 2008 года уже более 5 тысяч приморских ребятишек воспользовались возможностью отдохнуть и поправить здоровье.

Однако 409 рублей в день - это цена, определенная Фондом социального страхования РФ. В реальности же день пребывания в детских лагерях Приморского края стоит в среднем 750-1000 рублей. Исключение составляет лагерь "Мечта", в котором первая смена стоит 497 руб. в день, вторая смена - уже 650 руб., а третья - 773 руб. А вот в детском лагере "Бухта Отрада" даже первая смена стоит 775 руб. в день, или 15 500 за смену, вторая и третья смены - 859 руб. или 18 050 руб., за смену.

Смена в молодежном образовательном лагере "Меридиан" на острове Русский стоит 10 500 руб., однако смена эта длится 10 дней, так что в сутки получается больше тысячи. А вот отдых в том же "Меридиане", но в Южной Корее будет стоить 37 850 руб. за 13 дней.

В самом известном в Приморье лагере всероссийского значения "Океан" смена стоит 20 000 руб., или 1000 руб. в день, однако свободных путевок уже нет.

Вот и получается, что пребывание в лагере в Турции стоит приблизительно 1082 руб. в день (кстати, отправляясь на отдых, не забудьте путеводитель по Турции), и столько же - в летнем лагере Приморья, только вот уровень сервиса и безопасности пока у нас разный.

Готовность лагерей

Территории загородных лагерей обрабатываются специальным противоклещевым препаратом, работы уже или еще проводятся на 47 гектарах лесных массивов вокруг лагерей. Председатель комиссии вице-губернатор Любовь Дроздова отметила необходимость усиления работы по предупреждению детского травматизма.

Кроме того, Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Приморскому краю провело проверки соблюдения требований пожарной безопасности в 28 детских лагерях летнего отдыха, еще в 13 учреждениях проверки завершатся в начале июня.

Досье "ЗР"

По итогам проверок специалистами государственного пожарного надзора составлено 114 предписаний, из которых уже выполнена почти половина. Составлено 15 административных протоколов, проведено 28 бесед и инструктажей о мерах пожарной безопасности.

Особую тревогу у сотрудников МЧС вызывает противопожарное состояние детского оздоровительного лагеря "Мечта", расположенного в селе Подгорное Кировского района. В лагере отсутствуют планы эвакуации людей при возникновении пожара, здания для детского отдыха не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, не оборудованы системой оповещения и автоматической пожарной сигнализацией; деревянные конструкции чердачных помещений зданий для детского отдыха не обработаны огнезащитным составом; электропроводка и электрооборудование эксплуатируются с явными нарушениями требований пожарной безопасности. В неудовлетворительном противопожарном состоянии находятся также лагеря "Ромашка" Партизанского района и "Родник здоровья" Спасского района. А ведь пожары в детских лагерях не редкость. Так, в прошлом году пожар произошел в подсобном помещении учебно-спортивного лагеря детско-юношеской спортивной школы "Русич". Причиной пожара стал недостаток конструкции электрооборудования. К счастью, тогда никто из детей не пострадал.

За что платят родители?

Методистами лагерей подготовлено огромное количество программ: от творческих до оборонно-спортивных, а также психологические тренинги, ролевые игры и конкурсы. В некоторых лагерях Приморья в туры входят медицинские услуги: фитотерапия, физиопроцедуры, ингалятор, лазер, ЛФК, массаж, ванны, сауна, бассейн и др.

Но даже если лагерь оздоровительного направления, педагоги все-таки делают ставку на активный отдых. Так, по словам сотрудников оздоровительного лагеря "Седанка", хотя родители отдают ребенка для лечения, сами дети жаждут летом активного отдыха и общения. Поэтому в любом лагере для ребят остаются незаменимыми различные спортивные турниры: по футболу, баскетболу, плаванию. В путевку также обязательно входят развлекательные программы, дискотеки, караоке, игры на свежем воздухе, экскурсии, 5-разовое питание. В детском лагере "Антарес" ребят учат управлять яхтой. А при лагере "Надежда" действует конно-спортивная школа.

Форс-мажор

Многих наших читателей волнует немаловажный вопрос: при такой высокой стоимости путевок, возможен ли возврат денег, если ребенок по каким-то причинам не смог отдохнуть в лагере или отдохнул неполный срок. Практически во всех лагерях готовы вернуть 100% стоимости путевки, если ребенок не отдыхал в лагере ни одного дня. Однако если ребенок заболел, то его скорее всего будут лечить в лагере. Для этих целей на территории большинства детских лагерей есть изоляторы и медицинский персонал. Частичный возврат денег не оговаривается в договоре и возможен при устной договоренности с директором лагеря.