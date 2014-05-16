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Пихта и калина Райта претендуют стать символом Сахалина на Аллее России в Крыму
Открытие Аллеи России, на которой будут высажены растения-символы всех регионов страны, будет приурочено ко Дню работников леса и состоится 21 сентября 2014 года.
В Южно-Сахалинске состоялось заседание Региональной рабочей группы по обеспечению участия Сахалинской области во Всероссийской акции «Аллея России». В состав группы вошли представители федеральных и областных органов власти, а также научные организации, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
На основании предложений граждан и рекомендаций специалистов-биологов был сформирован список из 10 растений, которые могли бы выступить символом Сахалинской области на Аллее России в Крыму. Это пихта сахалинская, кедровый стланик, тис остроконечный, бархат сахалинский, вишня сахалинская (Саржента), орех айлантолистный (Зибольда), калина Райта, бересклет сахалинский, ель Глена, гортензия метельчатая.
Список отобранных растений будет направлен в оргкомитет акции для дальнейшего рассмотрения и утверждения. С начала июля на официальном сайте акции начнется онлайн голосование за растения-кандидатов от каждого региона. Результаты будут опубликованы в конце августа.
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