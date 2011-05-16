Три приморца готовы отдать долг Родине альтернативно

Этой весной на альтернативную службу отправятся девять призывников Восточного военного округа

В период проведения призывной кампании «Весна 2011» на альтернативную службу будут призваны 9 юношей. Они подали документы еще осенью прошлого года.

Из них три хабаровчанина, три жителя Приморья, и один призывник из Амурской области. Подбором вакансий для альтернативщиков занимается Министерство труда совместно с центрами занятости населения муниципалитетов и административных центров субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день к месту службы отправлен один призывник из Амурской области. Местом службы ему стал Дом-интернат для престарелых в г. Благовещенске. Остальные молодые люди проходят медицинские комиссии и оформляют необходимые документы. Все они уже спланированы на должности санитаров в медицинские учреждения Хабаровского и Приморского краев по месту их жительства.

Кроме того, проходить альтернативную службу осенью 2011 года уже изъявили желание 8 призывников – один житель Приморья, один хабаровчанин, один призывник из Амурской области, один из республики Бурятия и по два человека из Забайкальского края и республики Саха (Якутия), сообщает Группа информационного обеспечения Восточного военного округа.