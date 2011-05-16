www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.94 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.52 р. 10 CNY: 96.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Три с лишним тысячи офицеров Восточного военного округа премированы деньгами от министра обороны

16 Мая 2011, 11:55 | Дальний Восток

В нынешнем году около 3200 офицеров ВВО в зависимости от должностной категории будут каждый месяц получать надбавку в размере от 40 до 120 тысяч рублей.

В число премированных вошли офицеры 63 воинских частей и соединений округа, которые набрали наибольшее количество баллов по результатам весенней проверки за зимний период обучения.

Начисление дополнительных выплат будет производится начиная с 1 января. Таким образом, уже в июне лауреаты получат выплаты сразу за пять предыдущих месяцев.

Критерии оценки воинских частей регулярно усложняются и корректируются. Однако по-прежнему не изменяются основные показатели успешного состояния дел в отдельно взятых воинских частях и соединениях. Это - уровень боевой подготовки, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения, а также оценки за состояние правопорядка, воинской дисциплины и несение боевого дежурства.

Кроме того, офицерам округа для получения повышенного денежного довольствия необходимо показать отличные результаты в индивидуальной профессионально-должностной подготовке, огневой, физической и специальной подготовке, сдать нормативы по РХБ защите.

Ежемесячный доход лучших военнослужащих округа составляет от 60-90 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты лучшим офицерам производятся ежегодно на протяжении последних трех лет. Для получения премии в следующем году необходимо вновь быть лучшими в отчетном периоде, сообщает Группа информационного обеспечения Восточного военного округа.

Автор: Группа информационного обеспечения ВВО
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru