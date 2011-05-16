Три с лишним тысячи офицеров Восточного военного округа премированы деньгами от министра обороны

В нынешнем году около 3200 офицеров ВВО в зависимости от должностной категории будут каждый месяц получать надбавку в размере от 40 до 120 тысяч рублей.

В число премированных вошли офицеры 63 воинских частей и соединений округа, которые набрали наибольшее количество баллов по результатам весенней проверки за зимний период обучения.

Начисление дополнительных выплат будет производится начиная с 1 января. Таким образом, уже в июне лауреаты получат выплаты сразу за пять предыдущих месяцев.

Критерии оценки воинских частей регулярно усложняются и корректируются. Однако по-прежнему не изменяются основные показатели успешного состояния дел в отдельно взятых воинских частях и соединениях. Это - уровень боевой подготовки, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения, а также оценки за состояние правопорядка, воинской дисциплины и несение боевого дежурства.

Кроме того, офицерам округа для получения повышенного денежного довольствия необходимо показать отличные результаты в индивидуальной профессионально-должностной подготовке, огневой, физической и специальной подготовке, сдать нормативы по РХБ защите.

Ежемесячный доход лучших военнослужащих округа составляет от 60-90 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты лучшим офицерам производятся ежегодно на протяжении последних трех лет. Для получения премии в следующем году необходимо вновь быть лучшими в отчетном периоде, сообщает Группа информационного обеспечения Восточного военного округа.