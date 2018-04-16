Власти Сахалина хотят помочь военным городкам выжить

Сахалинские власти готовы решать коммунальные проблемы военных городков, однако Минобороны не торопится передавать их муниципалитетам

Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что власти Сахалина предложили Минобороны передать военные городки муниципалитетам, на территории которых они располагаются. Он уверен, что это позволит решить накопившиеся проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве городков.

«Военные городки - для нас это большая проблема, так как мы не можем подступиться ни к благоустройству этой территории, ни к решению других задач», - сказал губернатор на пресс-конференции в рамках Медиафорума, который проходил в Южно-Сахалинске.

В настоящее время военные городки острова пребывают в бедственном положении. Немалая часть жилфонда Минобороны находится в аварийном состоянии, а инженерная инфраструктура нуждается в срочном ремонте. Так, например, этой зимой едва не замерз военный городок Хомутово-1. Температура в квартирах не превышала 15 градусов. За бесперебойную работу котельной отвечала управляющая компания Минобороны.

А в Южно-Сахалинске жители дома №39 по улице Северный городок уже почти год вынуждены жить в зловонии – в подвале здания образовалось самое настоящее фекальное болото. История повторяется – коммунальные сети обязано обслуживать предприятие Минобороны, однако даже многочисленные жалобы в военную прокуратуру не могут заставить УК делать свою работу.

По словам губернатора, передача военных городков муниципалитетам является первейшей задачей, чтобы помочь жителям. К слову, власти Сахалина уже не первый раз выступили с такой инициативой. В июне прошлого года они уже пытались убедить Минобороны передать им Хомутово-1.

Эксперты, знакомые с ситуацией, говорят о том, что состояние разрухи характерно для большинства бывших военных городков страны, до сих пор находящихся на балансе Минобороны. Военное ведомство фактически не выделяет средств на их содержание и восстановление жилфонда. Зачастую, возникающие там ЧП и аварии удается ликвидировать лишь с помощью муниципальных служб.