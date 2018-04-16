Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Повестка дня: экономический рост и экологическая безопасность

В вопросах развития страны одним из приоритетов всегда будет экология. Это в очередной раз подчеркнул президент России Владимир ПУТИН, выступая 1 марта с посланием Федеральному Собранию РФ.

Он особо отметил и необходимость продолжения активной политики формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке, в которых будут создаваться все условия, чтобы люди жили комфортно, приезжали на Дальний Восток; чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось. Сегодня в Арктике запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов, укрепляются научная, транспортная, навигационная, военная инфраструктура, что позволит надежно обеспечить интересы России в стратегически важном регионе. И экономическое развитие должно идти в комплексе с социальным обустройством территорий, с созданием инфраструктуры и формированием среды обитания нового качества.

Повышать качество городской среды и инфраструктуры в таких городах как Якутск, Норильск, Салехард, Воркута, Магадан, Анадырь и других (все это города, построенные на вечной мерзлоте) старыми технологиями строительства невозможно, происходящие процессы деградации вечномерзлых грунтов стали объективной реальностью. В существующих немногих нормативных правовых актах, регламентирующих хозяйственную деятельность в условиях вечной мерзлоты, положения и подходы морально устарели.

В декабре прошлого года на заседании Госсовета, посвященном мерам повышения инвестиционной привлекательности регионов, президент страны обострил эту тему: «Стоит вопрос о том, что делать со многими населенными пунктами, которые построили в вечной мерзлоте, на сваях, вбитых в вечную мерзлоту, а она тает, и это вопрос».

Парламент Якутии разработал проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты», который мог бы дать ответы на многие возникающие глобальные риски, связанные с таянием вечной мерзлоты.

Закон о вечной мерзлоте нужен регионам

Отмечу, что актуальность принятия закона на федеральном и региональном уровнях сегодня все более очевидна. Такая рекомендация вошла в резолюцию VIII Международного форума «Экология» 2017 года, где пунктом 1.4 Министерству природных ресурсов и экологии РФ и субъектам Арктической зоны было рекомендовано инициировать принятие федерального закона об охране вечной мерзлоты.

Законопроект, разработанный парламентом Якутии, на межрегиональном уровне поддержан в октябре 2017 года в г. Петропавловске-Камчатском членами парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», участниками совещания руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, состоявшегося в г. Салехарде также в октябре 2017 года.

Таким образом, регионы, расположенные на территориях с вечной мерзлотой, выразили принципиальную поддержку законопроекту.

В декабре 2017 года по итогам Дней Республики Саха (Якутия) в Федеральном Собрании РФ принято постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития РС(Я)», в котором содержится пункт, рекомендующий парламенту Якутии разработать и направить в Совет законодателей проект законодательной инициативы, предусматривающей регулирование отношений, связанных с охраной вечной мерзлоты.

На заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации в феврале текущего года рассмотрен вопрос «О законодательном обеспечении сохранности многолетнемерзлых грунтов при хозяйственном освоении Арктической зоны РФ». Члены Совета согласились с тем, что федеральный закон о защите вечной мерзлоты будет способствовать реализации важных социально-экономических, энергетических и транспортных проектов в Арктической зоне. По итогам заседания приняты рекомендации в адрес Правительства РФ и ряда министерств о законодательном обеспечении сохранности многолетнемерзлых грунтов при хозяйственном освоении Арктической зоны России.

Как разработчики законопроекта, мы приняли принципиальное решение: такой закон должен действовать и на региональном уровне. В декабре 2017 года принят в первом чтении республиканский закон «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты». Таким образом, сегодня мы параллельно ведем работу над двумя законопроектами - региональным и федеральным. Оба они решают неотложные задачи на разных уровнях. Принятие регионального законопроекта послужит базой для разработки норм и механизмов реализации проекта федерального закона.

На термокарстовой котловине, возникшей в результате антропогенного воздействия и таяния льдов. (Глубина достигает 100 метров). Верхоянский район, Батагай, июнь 2016 г.



Обеспечить баланс интересов общества, бизнеса и власти

Парламент Якутии ведет целенаправленную работу по подготовке законодательных инициатив экологической направленности. В текущем году на рассмотрение Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации внесены шесть проектов федерального закона.

Первый из них, это законопроект «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Закона РФ «О недрах». Мы считаем, что добывающие предприятия не просто могут, а должны заключать соглашения с региональными властями о реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие субъекта Федерации, где ведутся работы. Необходимо внести в действующий закон формулировку императивного характера, чтобы недропользователи сами приходили к местным властям с готовыми предложениями, едва только будет принято решение об освоении недр в регионе, и на это направлен наш законопроект.

Второй проект касается изменений сразу в два законодательных акта РФ: «О внесении изменений в статью 37 ФЗ «О недрах» и статью 1 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В целях усиления государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр предлагается проводить внеплановые проверки в случае поступления обращений граждан, предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о пользовании недрами без лицензии, либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ставит целью расширить права муниципальных районов в вопросах создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. Согласно действующему федеральному закону, органы местного самоуправления могут создавать ООПТ местного значения только на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. Ареал обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и произрастания дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красные книги РФ и субъектов Федерации, не ограничивается отдельно взятым земельным участком. Исходя из этого, охрана объектов животного и растительного мира, водных биологических ресурсов должна осуществляться вне зависимости от принадлежности к категории земель и прав на них.

Законопроект «О внесении изменений в статью 29.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления» предлагает до 1 января 2025 года на территориях районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не распространять запрет на размещение отходов на объектах, не внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов. Сегодня на этих территориях отсутствует необходимая инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. Система сбора, транспортирования и переработки отходов не развита, и в условиях Крайнего Севера управление твердыми коммунальными отходами существенно усложняется объективными причинами - это экстремальные природно-климатические условия, малонаселенность, труднодоступность и отдаленность населенных пунктов и т.д.

Парламентарии Якутии инициировали проект изменений в статью 80.1 ФЗ «Об охране окружающей среды», который дополняет перечень показателей оценки объектов накопленного вреда окружающей среде в Арктических территориях России.

И наконец, нами подготовлен проект закона «О рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны - особым природным ресурсом России», который призван регулировать отношения, возникающие в связи с владением, пользованием и распоряжением особым (специфическим) природным ресурсом России - ископаемыми останками мамонтовой фауны. Это во многом инновационный закон, который впервые вводит в правовую плоскость сами признаки этого природного ресурса, особенности его распространения и использования, позволяющие отнести его к особому (специфическому) природному ресурсу России. Наш законопроект обращает во благо наличие этого ресурса, кроме того, легализует традиционное занятие местного населения по сбору ископаемой мамонтовой кости, имеющее многовековую историю; соответственно, повышает внутреннюю цену сырья, доход населения и муниципальных образований.

Продвижение этих законодательных инициатив и обретение ими статуса федерального закона позволит решить актуальные для северных территорий страны в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности задачи.

На верхнем фото: Заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология». Москва, март 2018 г.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год.