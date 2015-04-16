У дальневосточных аистов зафиксирован бэби-бум

Впервые для мониторинга популяции дальневосточного аиста в Амурской области применен беспилотный летательный аппарат. Работы ведутся при поддержке WWF России и банка HSBC, сообщили газете "Золотой Рог" в Амурском филиале WWF России.

На этой неделе в Амурской области сотрудники Амурского социально-экологического союза при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) приступили к традиционным работам по изучению распространения и особенностей гнездования дальневосточного аиста.

Впервые для исследованияприменен оснащенный видеокамерой высокого разрешениябеспилотный летательный аппарат, который приобретен WWF Россиипри финансовой поддержке банка HSBC.Его использование открыло перед исследователями новые возможности. Так, впервые удалось зафиксировать количество яиц в гнездах аистов, расположенных на опорах линий электропередач, недоступных для обследования с земли. До этого удавалось определять только количество птенцов-слетков. Возможность же сравнения количества яиц и вылетающих птенцов позволяет оценить успешность размножения птицы.

«Много лет WWF в Китае работает с банком HSBC по сохранению пресноводных экосистем в бассейне великой реки Янцзы. Все наши дальневосточные аисты зимуют там. Я рад, что теперь банк помогает нам и в местах размножения аистов.Последний раз мне довелось видеть 6 яиц в гнезде аиста около 30 лет назад после крупнейшего наводнения. Опять Амур вздохнул свободно, выплеснув воду на пойму, промыл озера и старицы, наполнил иссохшие русла. И аисты сразу поверили в светлое будущее. Больше аистят - больше детишек в российских семьях на великой реке Амур!», - комментирует к.б.н. Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, Заслуженный эколог РФ.

Помимо изучения гнезд аиста, предполагается использовать аппарат и для других целей – пересчета журавлей на скоплениях, поиска журавлиных гнезд на заболоченных территориях.

«Первые результаты показывают, что для обследования гнезд с помощью беспилотника (БПЛА) требуется гораздо меньше времени, чем для наземного исследования. И, что немаловажно, БПЛА, управляемый с расстояния в 200-300 метров, пугает птиц гораздо меньше, чем человек. Фактически, аисты слетают только в момент, когда аппарат непосредственно зависает над гнездом, и возвращаются сразу после его отлета на 20-30 метров в сторону», - говорит биолог-охотовед Юрий Гафаров, директор Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС".

Кроме изучения гнездования аиста, сотрудники АмурСоЭС и охотоведы областной Дирекции особо охраняемых природных территорий занимаются и практической работой по сохранению аиста. Так, в конце марта проведена опиловка крон 7 деревьев с целью улучшения условий гнездования птицы в заказнике «Березовский», в начале апреля установлена искусственная гнездовая опора – «тренога» в заказнике Амурский. Она, кстати, стала 10-й по счету на этой охраняемой территории. Причем в текущем году аистами заселены уже 8 опор из этого числа!

Автор фото гнезд аиста с беспилотника – Антон Сасин / WWF России

Газета «Золотой Рог», Владивосток.