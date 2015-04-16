www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.54 р. 100 JPY: 57.08 р.
EUR: 73.56 р. 10 CNY: 92.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

У дальневосточных аистов зафиксирован бэби-бум

16 Апреля 2015, 19:25 | Дальний Восток

Впервые для мониторинга популяции дальневосточного аиста в Амурской области применен беспилотный летательный аппарат. Работы ведутся при поддержке WWF России и банка HSBC, сообщили газете "Золотой Рог" в Амурском филиале WWF России.

На этой неделе в Амурской области сотрудники Амурского социально-экологического союза при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) приступили к традиционным работам по изучению распространения и особенностей гнездования дальневосточного аиста.

Впервые для исследованияприменен оснащенный видеокамерой высокого разрешениябеспилотный летательный аппарат, который приобретен WWF Россиипри финансовой поддержке банка HSBC.Его использование открыло перед исследователями новые возможности. Так, впервые удалось зафиксировать количество яиц в гнездах аистов, расположенных на опорах линий электропередач, недоступных для обследования с земли. До этого удавалось определять только количество птенцов-слетков. Возможность же сравнения количества яиц и вылетающих птенцов позволяет оценить успешность размножения птицы.

«Много лет WWF в Китае работает с банком HSBC по сохранению пресноводных экосистем в бассейне великой реки Янцзы. Все наши дальневосточные аисты зимуют там. Я рад, что теперь банк помогает нам и в местах размножения аистов.Последний раз мне довелось видеть 6 яиц в гнезде аиста около 30 лет назад после крупнейшего наводнения. Опять Амур вздохнул свободно, выплеснув воду на пойму, промыл озера и старицы, наполнил иссохшие русла. И аисты сразу поверили в светлое будущее. Больше аистят - больше детишек в российских семьях на великой реке Амур!», - комментирует к.б.н. Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, Заслуженный эколог РФ.

Помимо изучения гнезд аиста, предполагается использовать аппарат и для других целей – пересчета журавлей на скоплениях, поиска журавлиных гнезд на заболоченных территориях.

«Первые результаты показывают, что для обследования гнезд с помощью беспилотника (БПЛА) требуется гораздо меньше времени, чем для наземного исследования. И, что немаловажно, БПЛА, управляемый с расстояния в 200-300 метров, пугает птиц гораздо меньше, чем человек. Фактически, аисты слетают только в момент, когда аппарат непосредственно зависает над гнездом, и возвращаются сразу после его отлета на 20-30 метров в сторону», - говорит биолог-охотовед Юрий Гафаров, директор Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС".

Кроме изучения гнездования аиста, сотрудники АмурСоЭС и охотоведы областной Дирекции особо охраняемых природных территорий занимаются и практической работой по сохранению аиста. Так, в конце марта проведена опиловка крон 7 деревьев с целью улучшения условий гнездования птицы в заказнике «Березовский», в начале апреля установлена искусственная гнездовая опора – «тренога» в заказнике Амурский. Она, кстати, стала 10-й по счету на этой охраняемой территории. Причем в текущем году аистами заселены уже 8 опор из этого числа!

Автор фото гнезд аиста с беспилотника – Антон Сасин / WWF России 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: экология  wwf  аист 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru