Владивосток станет свободным для иностранцев лишь с 1 июля

Облегченный визовый режим в свободном порту Владивосток должен заработать 1 июля 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог», ссылаясь на слова министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

- Мы понимаем, что с этой мерой связаны значительные ожидания и граждан, и бизнеса. Рассчитываем, что с июля упрощенным визовым режимом смогут воспользоваться те, кто прибывает в международный аэропорт Кневичи и в морской пассажирский терминал Владивостока. Мы нацелены на то, чтобы участники второго Восточного экономического форума смогли воспользоваться этой преференцией, - цитирует его слова пресс-служба.

По итогам рассмотрения в правительстве РФ проекта постановления об упрощенном визовом режиме Александр Галушка сообщил, что иностранцы, въезжающие в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток, станут получать новый для нашей страны тип визы - электронную, которая оформляется через Интернет. Кроме того, важным итогом проработки документа стало решение о том, что получить ее можно будет бесплатно.

- Это значит, что не будет никакого финансового барьера в получении визы, - подчеркнул министр.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.