На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества

На работу людей устраивали за предоплату

Моряки Дальнего Востока оказались объектом новой мошеннической схемы. На этот раз преступники сыграли на желании устроиться на работу: представляясь крупнейшими рыбодобывающими компаниями Сахалинской области, они предлагали трудовые договоры за предоплату.

За «умеренную» плату в 20 тысяч рублей, авторы объявлений в Интернете гарантируют подписанный трудовой договор с такими компаниями, как Курильский универсальный комплекс, Приморская рыболовная компания, Монерон, СЕВРЫБФЛОТ и т.д. Соискателям, совершившим предоплату, отправляли фальшивые трудовые договоры, подписанные, якобы, директором компании.

Но обещанных билетов к месту работы и выхода в море обманутые моряки так и не дождались. С 8 февраля в приемные рыбопромышленных компаний Сахалина регулярно поступают звонки от несостоявшихся работников, которым предложили «помощь» в трудоустройстве.

«Нам, безусловно, льстит такое внимание к компаниям. Особенно приятно, что люди готовы сами платить деньги, лишь бы к нам трудоустроиться. Но все же, хотим обратить внимание: компании КУК, ПРК, СТК и другие, указанные в объявлении не работают с посредниками при трудоустройстве сотрудников, – говорит Дмитрий ПАШОВ, заместитель директора ООО «Приморская рыболовная компания». – Трудоустройство в наши компании также не осуществляется с помощью кадровых агентств. Только напрямую через отделы кадров самих организаций. Деньги, которые вы перечисляете юридическим или физическим лицам, которые обещают помощь в трудоустройстве, не гарантируют вам его. Даже если вам отправили трудовой договор. Даже если пообещали устроить на конкретное судно. Даже если пообещали оплатить проезд до места работы и встретить в аэропорту. Если вы увидели такое объявление в интернете, это мошенники.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.