Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
На работу людей устраивали за предоплату
Моряки Дальнего Востока оказались объектом новой мошеннической схемы. На этот раз преступники сыграли на желании устроиться на работу: представляясь крупнейшими рыбодобывающими компаниями Сахалинской области, они предлагали трудовые договоры за предоплату.
За «умеренную» плату в 20 тысяч рублей, авторы объявлений в Интернете гарантируют подписанный трудовой договор с такими компаниями, как Курильский универсальный комплекс, Приморская рыболовная компания, Монерон, СЕВРЫБФЛОТ и т.д. Соискателям, совершившим предоплату, отправляли фальшивые трудовые договоры, подписанные, якобы, директором компании.
Но обещанных билетов к месту работы и выхода в море обманутые моряки так и не дождались. С 8 февраля в приемные рыбопромышленных компаний Сахалина регулярно поступают звонки от несостоявшихся работников, которым предложили «помощь» в трудоустройстве.
«Нам, безусловно, льстит такое внимание к компаниям. Особенно приятно, что люди готовы сами платить деньги, лишь бы к нам трудоустроиться. Но все же, хотим обратить внимание: компании КУК, ПРК, СТК и другие, указанные в объявлении не работают с посредниками при трудоустройстве сотрудников, – говорит Дмитрий ПАШОВ, заместитель директора ООО «Приморская рыболовная компания». – Трудоустройство в наши компании также не осуществляется с помощью кадровых агентств. Только напрямую через отделы кадров самих организаций. Деньги, которые вы перечисляете юридическим или физическим лицам, которые обещают помощь в трудоустройстве, не гарантируют вам его. Даже если вам отправили трудовой договор. Даже если пообещали устроить на конкретное судно. Даже если пообещали оплатить проезд до места работы и встретить в аэропорту. Если вы увидели такое объявление в интернете, это мошенники.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
- Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке зовет рекрутеров в партнеры
- Обновлен перечень актуальных профессии на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке на одного безработного насчитали три вакансии
- "Порно-Оскар" достался дальневосточнице из Комсомольска-на-Амуре
- Почти тысяча дальневосточников нашли работу через карьерный портал Сбербанка в 2014 году
- Отсрочка от армии решит проблему ОПК
- Тысячи дальневосточников прошли курс для будущих миллиардеров
- На Камчатку из Украины с начала года переехали 76 человек
- Украинцы будут у нас на Колыме
Новости раздела
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
- Владивосток сравнили со старой дачей
- Выпускникам Дальнего Востока сложнее всего поступить в вузы
- В Приморье не смогли спасти тигрицу, попавшую в капкан
- Центр поддержки получателей дальневосточного гектара открыт в Приморье
- Во Владивостоке открылась фотовыставка "Заповедное ожерелье Амура", посвященная Году ООПТ
- На Дальнем Востоке сняли три загадочных объекта, летящих в сторону Китая (фото)
- Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина
- Лётчики-истребители МиГ-31 отработали перехват воздушной цели на Камчатке
- Бизнес-гороскоп: Близнецы получат двойные бонусы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пушкарёв жестко прошелся по рублю
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул
- Владивосток сравнили со старой дачей
- В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
- "Единой России" не хватило легитимности
- Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"
- Курс рубля внезапно устремился вниз
Какой это новый вид мошенничества, он стар как этот мир, моряков уже столько обманули, наверное ни кого так не обманывают!