Точность прогнозов Росгидромета в 2011 г. - 90 %

16 февраля, ZRPRESS. Росгидромет в 2011 году выпустил около 1800 предупреждений об опасных погодных явлениях, подтвердились около 91% прогнозов, сообщил глава ведомства Александр Фролов на расширенной коллегии Росгидромета, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что "оправдываемость" прогнозов в последние годы существенно возросла, прежде всего, благодаря модернизации наблюдательной сети и развитию вычислительных мощностей метеорологов, в том числе и суперкомпьютерных.

"Думается, что это все-таки устойчивая ситуация", - сказал Фролов.

По его словам, на территории РФ в 2011 году было отмечено760 опасных гидрометеорологических явлений против 972 годом ранее.

Глава Росгидромета также отметил, что метеорологические прогнозы для авиации в 2011 году оправдывались в 95,7% случаев - также как в2010 году. Подразделения Росгидромета в минувшем году обеспечивали метеорологической информацией 887 тысяч самолетовылетов.

"Авиационных происшествий и инцидентов по причине неудовлетворительного метеорологического обеспечения не было", -подчеркнул он.