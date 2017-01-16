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Китай отказался признавать Россию партнером номер один в Азии

16 Января 2017, 14:34 | Дальний Восток

Госсовет КНР впервые опубликовал концепцию внешней политики в Азии, в которой ранжировал приоритеты стратегического сотрудничества на международной арене, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В этом документе, пишет «Коммерсант», Пекин вновь поставил на первое место в перечне дипломатических задач в АТР отношения с США. Статуса наиболее важного партнера Вашингтон добился даже несмотря на то, что выступает резко против попыток Китая приватизировать спорные территории в Южно-Китайском море и размещает в Южной Корее противоракетную систему THAAD. А новая администрация Белого дома не скрывает своих намерений ужесточить политику в этом направлении.

Теме не менее в стратегии Госсовета отмечается, что отношения с США "оставались стабильными с 2015 года и даже в определенной степени развивались.

Отношения с Россией поставлены на второе место. РФ названа "крупнейшим соседом и стратегическим партнером".

Шанхайская организация сотрудничества, которая активно продвигается Москвой как площадка влияния РФ на азиатский регион, поставлена на предпоследнее место по важности среди региональных организаций.

Возможный вклад России в борьбу с терроризмом в Азии не отмечен вовсе."Региональная антитеррористическая структура ШОС даже не упомянута", - констатирует старший научный сотрудник центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов.

"Возможно, Китай не верит в эффективность ШОС и пробует искать новые инструменты стабилизации в важном для себя регионе. Неслучайно в документе подробно описан новый антитеррористический механизм с участием Китая, Афганистана, Пакистана и Таджикистана", - отмечает он.

Третье и четвертое места в списке региональных игроков отведены Индии и Японии. При этом от того, смогут ли договориться пять ключевых стран (включая США, Россию и сам Китай), по мнению авторов доклада, зависит стабильность в Азии.Малым государствам рекомендуется "не выбирать между крупными странами" и развивать взаимовыгодные отношения со всеми одновременно.

"Документ отталкивается от выступления Си Цзиньпина на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в 2012 году", - поясняет старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. По его словам, Китай, хочет играть более активную, самостоятельную роль в международных делах.

"Фактически это попытка предложить собственные правила игры в сфере региональной безопасности", - подчеркивает Кашин.

По сути, новый документ сводит воедино все заявления руководителей Китая за время правления председателя Си Цзиньпина (с конца 2012 года). Основные положения — по-прежнему принципы мирного сосуществования, полностью повторяющие принципы устава ООН. Помимо этого странам региона предложено создать условия для совместного экономического развития "при уважении различий друг друга".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: США  Путин  си цзиньпин  госсовет  китай  Россия  Азия 



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