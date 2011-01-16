Пусть выбор будет осознанным

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив, возглавляемого супругой Президента РФ Светланой МЕДВЕДЕВОЙ, в 2010 году в течение недели, с 9 по 15 июля проводится ежегодная акция «Подари мне жизнь!».

«Неделя без абортов» является самым удобным временем для того, чтобы рассказать о накопленном положительном опыте профилактики абортов, а также для того, чтобы лишний раз напомнить обществу, насколько важна каждая только зарождающаяся жизнь.

Акция «Подари мне жизнь!» - это первый шаг Фонда социально-культурных инициатив в реализации долгосрочной программы, направленной на объединение усилий государственных структур, различных общественных и религиозных организаций в борьбе за сохранение жизни неродившихся детей и здоровье женщины. Инициативу Фонда по проведению недели против абортов поддерживают Министерство здравоохранения и социального развития России, медицинские учреждения, различные общественные организации.

В рамках акции женская консультация МУЗ «Родильный дом №4» г. Владивостока и Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «За жизнь и защиту семейных ценностей» организовали пресс-конференцию, посвященную результатам работы кабинета предабортного консультирования. Этот кабинет действует в женской консультации с 2009 года и своей работой не раз доказал свою необходимость спасением многих еще неродившихся малышей.

Число абортов на территории страны показывает, что далеко не все женщины понимают, что материнство - это радость, что аборт – убийство, но только хорошо завуалированное.

Как отметили многие участники пресс-конференции, убийству беззащитного малыша, который еще не родился, оправдания нет, как бы старательно его ни искали.

Кроме того, ни для кого не секрет, что никакой аборт не проходит бесследно, его вред рано или поздно все равно сказывается. Несмотря на многочисленные акции, агитации, женщины все равно решаются на этот ужасный шаг. Причем, как показала статистика, на убийство плода решаются не только испуганные молодые девушки, но и состоятельные женщины, которые просто не хотят препятствий на пути карьерного роста.

Проблема абортов не является сугубо женской, как многие привыкли считать. Влияние мужчин, общества на решение женщины избавиться от ребенка очень велико. Согласно опросу, проведенному в Уссурийске, 41% мужчин считают, что беременность – это «ее проблема». Такая позиция толкает женщину на отчаянный шаг, а переубедить ее оставить ребенка после заявления «это твоя проблема» очень сложно.

Так уж сложилось, что женщина – существо более слабое, чем мужчина. Когда на нее давит пресс общественного мнения и безразличие отца ребенка, принять адекватное решение нелегко. Тем более с первых недель беременности у женщины начинаются психологические перепады, эмоциональные всплески. В случаях, когда беременность является неожиданностью, отец ребенка, окружающие и перепады настроения в совокупности не позволяют новоявленной мамочке сделать правильный выбор. Тогда консультация с психологом, поддержка общественных организаций, созданных для защиты семьи, могут стать спасательным кругом не только для плода, но и для самой женщины.

«Конечно, решение оставить ребенка далось мне нелегко, - поделилась молодая Елена, мать семимесячного Артема. – На тот момент, когда я забеременела, отец ребенка был не в восторге. Но преодолеть все сомнения мне помог один диск, в котором говорилось следующее: «Плод, как это называют медицинские работники, является человеком с самого первого дня, и никто не сможет его повторить. Почему мы убиваем детей? Точно так же можно и прекратить кормить стариков, ведь, согласно теории тех, кто совершает аборты, они тоже доставляют проблемы, требуют заботы, времени и внимания. Таким образом, можно прийти к геноциду». Эти слова очень повлияли на меня.

Также мне очень помогла организация «Колыбель». Принимая решение, я металась до последнего. Организация «Колыбель» мне дала фактически все: детские кроватки и ползунки. Хорошо подумав, я решила, что все есть, нужно только кого-то во все это одеть».

Центр защиты материнства «Колыбель» оказывает бесплатную помощь в ситуациях незапланированной беременности, помогает матерям, отказавшихся от аборта, приобретать необходимые для малыша вещи. И случай с Еленой и маленьким Артемом – далеко не единственный в ходе деятельности «Колыбели».

«Наша общественная организация пытается помогать женской консультации, - рассказал Дмитрий ИВАНОВ, председатель Центра защиты материнства «Колыбель». - Мы обеспечиваем наличие муляжей, книжек, плакатов и других материалов в кабинетах женской консультации. То есть мы своей задачей ставим обеспечение всем тем, что не может себе позволить женская консультация как государственное учреждение. Также мы договорились, чтобы в кабинете психолога девушка могла получить брошюрку с нашими контактами. При обращении к нам она может рассчитывать на любую помощь.

В перспективе мы хотим создать некий центр, где будет вести прием психолог, социальный работник, где желательно наличие медицинского оборудования, где могут проводиться групповые занятия, лекции, но пока у нас нет помещения. Например, в Рязани есть подобный центр, который уже насчитывает около 140 спасенных детей. Помимо пропагандистской акции по спасению неродившихся малышей, консультаций, мамы, которые уже прошли все процедуры, отказались от аборта и родили малышей, собираются вместе, выходят на прогулки, помогают друг другу. Мы хотим двигаться в подобном направлении: создавать полноценный центр, сообщество матерей и их сохраненных детей».

Практика обязательной предабортной консультации с психологом, применяемая женской консультацией МУЗ «Родильный дом №4», за год показала хорошие результаты. Стоит отметить, что именно обязательной консультации перед прерыванием беременности нет практически нигде. Хотя на самом деле это очень важно. Кто кроме психолога сможет рассказать все последствия этого шага – физические и психологические? Ведь зачастую у гинеколога просто нет времени подробно рассказать обо всех последствиях, тем более проникнуть в глубь проблемы, выяснить настоящую причину принятого решения.

«К нам обращалась 16-летняя девушка из детского дома «Маяк», который находится на Эгершельде, - рассказала Елена ВОЛОШИНА, психолог женской консультации «МУЗ родильный дом №4». - Так как у нее был гепатит «С», а аборт делать было поздно, ее убеждали наши гинекологи совершить преждевременные роды. В итоге родился замечательный мальчик Никита без каких-либо отклонений или заболеваний. Самое замечательное в этой истории было то, что девушка была из детского дома – у нее не было примера семейной жизни, но она решилась родить и воспитать ребенка. При этом она боролась за своего ребенка, просила нам помочь сохранить ребенка.

Поэтому в каждой женской консультации должен работать бесплатный кабинет психолога. Ведь, когда девушка узнает о своей беременности, она начинает неадекватно мыслить, у нее начинается стресс. Это на физиологическом уровне. Задача всех психологов в предабортном консультировании – разобраться в проблеме, успокоить будущую маму, проговорить все моменты. Только после такой работы психолога девушка в состоянии сделать адекватный выбор в пользу жизни ребенка, или все-таки ее обрыва».