"Свадебный переполох" охватил Арбат

В воскресенье по владивостокскому Арбату гуляли толпы невест, младшей из которых было на вид лет десять, а старшей, далеко за…

9 сентября состоялся второй Владивостокский фестиваль праздничной культуры "Свадебный переполох", организованный кафе "Дом Купера" при поддержке большого количества коллективов и организаций, заинтересованных в развитии свадебной индустрии.

В программе фестиваля был представлен широкий спектр развлечений, доступный современным влюбленным, жаждущим узаконить свои отношения. Белый, длинный, как автобус, свадебный лимузин соседствовал здесь с брутального вида мотоциклом, который был украшен бело-розовыми цветами и бантиками и охранялся колоритным бородатым байкером. Прохожие с удовольствием фотографировались, восседая на седле байка, или пружиня на гладких диванах лимузина.

Дефиле невест, открывшее праздник, было встречено бурными аплодисментами. Только многие зрительницы несколько огорчились отсутствием "дефиле женихов", которое, впрочем, организаторы и не обещали.

После дефиле невест на сцену пригласили супружескую пару Носовых. Надежда Егоровна и Виктор Петрович Носовы прожили в браке 50 лет. За долгую, счастливую семейную жизнь Надежда Егоровна и Виктор Петрович накопили много "богатства": двое детей и пятеро внуков. Счастливые супруги получили подарки от организаторов и благословили свадебный каравай, от которого позже все желающие могли отломить кусочек.

Обычно ритуал сбора невесты в день регистрации остается в тайне, но проект "Свадебный Арбат" решил раскрыть секрет: стилист Антонина Джулеба перед многочисленными гостями, подготовила очаровательную невесту к церемонии. Потенциальные женихи соревновались, кто быстрее сделает своей любимой свадебный макияж, а те, в свою очередь, наперегонки кормили будущих мужей свадебным тортом от кондитерской "Тортония". В целом на конкурсы было увлекательно смотреть и приятно в них участвовать. Один из конкурсов – необычная свадьба в Праге - сопровождался множеством мечтательных вздохов.

Холостой молодежи в новинку были речи тамады: "У нас тут большая гулятьба, под названием - свадьба!".

В финале торжества невеста в кринолине до колен кидала в толпу два букета, даря надежду ловящим их девушкам. Канонических белых свадебных голубей заменили гигантские мыльные пузыри, выдувать которые несколько мешал порывистый ветер со стороны Набережной.

А на музыкальной сцене выступали коллективы, работающие в стиле джаз, блюз, лёгкий рок: молодёжная вокальная группа Народного хора "Содружество", группа "Нибелунги" - неофолкрокгруппа, группа "Нет артиста" - легкий джаз, блюз, рок; джаз-бэнд "Премиум". В заключение всех желающих в кафе "Домъ Купера" ожидал романтический вечер, украшенный несравненным голосом лауреата Всероссийского конкурса "Самородки России" Олега Пастухова.

Праздник удался, и на следующий год нам обещают новый, более масштабный "Свадебный переполох", грозящий захватить весь город. Хотя иные скептики и циники не перестают ворчать, что свадьба - дело личное, и с таким же успехом можно организовывать мероприятия под названиями "Бедлам на крестинах" и "Поминочный кавардак".