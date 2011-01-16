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Подари книгу детям!
Издательская компания "Золотой Рог" совместно с Приморской краевой детской библиотекой и Приморской региональной некоммерческой общественной организацией "Русские самураи" объявляет бессрочную акцию "Подари книгу детям".
Уважаемые жители Владивостока, если у вас есть детские книги, хозяева которых уже выросли, не выбрасывайте! Ваши книги нужны в публичных библиотеках, в детских домах и сельских школах. Если у вас есть возможность привезти книги самостоятельно, их ждут в Приморской краевой детской библиотеке по адресу: проспект 100 лет Владивостоку, 48, в библиотеке им. А.П. Чехова (адрес тот же) и ее филиалах.
Если у вас нет транспорта и возможности отвезти нелегкий груз самим, позвоните по телефонам: 45-04-85 (Издательская компания "Золотой Рог") или 36-10-33 (Приморская краевая детская библиотека) и оставьте контактный телефон.
Звонки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 18 часов. Наши волонтеры подъедут в удобное для вас время по указанному адресу и заберут книги, которые еще послужат новым читателям.
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