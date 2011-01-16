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Абитуриент, студент и крыша

16 Января 2011, 21:47 | Дальний Восток

Жилье для абитуриента - вопрос не из самых сложных. Большинство вузов предоставляют иногородним абитуриентам крышу над головой на время вступительных экзаменов и подготовительных курсов.

Под крылом альма-матер

Например, всех "своих" обеспечивает Владивостокский медицинский университет. Но, как пояснила Тамара КРАВЧЕНКО, комендант общежития №3, у каждого факультета есть свои общежития, и абитуриентов принимают только строго по направлениям из деканата. Дальше - больше. Не сдал экзамен - в тот же день освободи помещение. В прошлом году койка стоила 250 рублей в сутки. В этом году приказ о стоимости еще не принят.

Морской государственный университет им. Невельского тоже обеспечивает всех абитуриентов. Светлана СТУСОВА, документовед приемной комиссии, сказала, что на время учебы на подготовительных курсах (три недели) и сдачи экзамена всем иногородним, поступающим в МГУ, предоставляется общежитие, в котором в прошлом году койко-место стоило 5 рублей в сутки. Потерпевших крушение жалеют, дают несколько дней на сборы и шанс поступить на другие факультеты. Подобная картина в Дальневосточном государственном университете.

В Тихоокеанском государственном экономическом университете общежитий для "абитуры" нет - только для студентов, и летом там вовсю идет ремонт.

Не многим лучше дела обстоят в Дальневосточном государственном техническом университете. На всех абитуриентов общежитий не хватает, поэтому места предоставляются тем, кто ходит на подготовительные курсы (две недели учебы стоят 3 600 рублей), а потом остается сдавать вступительные экзамены. Койка стоит от 30 рублей в день.

Но всех перещеголял Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Марина ПИСКАЕВА, зам. начальника отдела довузовских программ, дала такую информацию: места есть для всех абитуриентов и их родителей (в прошлом году они платили 50 и 100 рублей в сутки соответственно). Всем иногородним, кто стал счастливым первокурсником, предоставляются места в общежитии, где система "коридорная" и квартплата 240 рублей в месяц. Есть и улучшенные варианты - с евроремонтом, двухкомнатные квартиры. Но здесь и цена другая - от 2 500 руб. в месяц и выше. Причем их разбирают в первую очередь.

Дальневосточная государственная академия искусств - в своем репертуаре. Здесь о каждом абитуриенте заботится сам ректор - Игорь ЗАСЛАВСКИЙ. Он может часами рассказывать, откуда в академию приезжают абитуриенты, как они потом учатся, куда потом устраиваются работать. Сразу видно, что в этом вузе каждый талант уважаем. "Штучный товар", как любят здесь приговаривать. Да и 130 рублей в месяц за койку в общежитии - смешные деньги.

Квартира для своих

Многие агентства по недвижимости держат руку на пульсе абитуриентско-студенческой жизни. К лету составляется список адресов недорогих квартир, гостинок, подселений. Так, например, квартиры на сутки в Иркутске пользуются у абитуриентов большим спросом.

Вадим МОСКВИН, директор агентства "Виктория", уверяет, что ушли в прошлое времена, когда родители покупали детям-студентам гостинку на время учебы. Нынче гостинки так подорожали, что о покупке речь не идет. Зато найм на короткий срок для абитуриентов - особая статья услуг. Абитуриентам делают 10% скидки. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Особо уверенные в себе таланты из провинции сразу договариваются с риэлторами о продлении договора найма в случае поступления в вуз. И тогда "Виктория" изначально берет с него комиссионные не в полном объеме, а только 50%, при продлении студент доплачивает еще 20% (что в сумме опять-таки меньше 100%).

Все большей популярностью среди студенческой молодежи пользуется съем одной благоустроенной квартиры на несколько человек. Так решают жилищную проблему студенты в Европе и США, к такому варианту пришли и в России. Несложные подсчеты говорят о том, что такой вариант выгоден. Или одному снимать гостинку в ободранном доме с неработающим лифтом (самый дешевый вариант 4500 руб.), или вшестером снять нормальную трехкомнатную квартиру за 15 000 рублей. Вместе и к экзаменам готовиться легче.

Автор: Наталья Дека
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