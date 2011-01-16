Выбирай настроение!

Под ногами шуршит опавшая листва, а значит, самое время обновить гардероб, чтобы не дать себе замерзнуть и, конечно, поднять настроение. Совершив рейд по модным магазинам, корреспондент "ДК" составила мини-путеводитель по тенденциям наступившего сезона.

Выбираем краски

Осенне-зимние коллекции традиционно выполняются в более спокойных, приглушенных тонах, и этот сезон не стал исключением: европейские дизайнеры взяли на вооружение жемчужный серый, табачный, мокрый асфальт, пепел розы, травяную зелень и все оттенки коричневого - коньячный, бежевый, шоколадный... Российские модницы частенько побаиваются коричневого, и совершенно напрасно - попробуйте, и вы увидите: этот цвет привнесет в ваш гардероб новые нотки. Чтобы набраться смелости, для начала можно взять коричневый в сочетании с бирюзовым, розовым и желтым - эта причудливая палитра нашла отражение в коллекциях сразу нескольких дизайнеров.

Если же осенняя слякоть, проливные дожди и свинцовые тучи нагоняют тоску, выбирайте яркие цвета - это лучшее средство для борьбы с осенней хандрой. Вызывающий красный, ослепительный золотой, жизнеутверждающий ультрамарин - стоит облачиться во что-нибудь эдакое, как все становится на свои места и вы уже мурлычете под зонтом: "У природы нет плохой погоды".

Наконец, среди актуальных цветов наступившего сезона - дымчато-сиреневый, цвет нежной фиалки, благородный бордовый, цвет слоновой кости (или восточного шелка - как вам будет угодно его называть). Снова в моде радикальный черный и контрастные черно-белые сочетания. Среди актуальных рисунков - полоски, ромбы и вездесущие клетки, которые шагнули с домашних пледов на подиумы.

Что касается материалов, в фаворе у дизайнеров плюш, бархат, велюр и, конечно, старый добрый вязаный трикотаж, который уместен везде - начиная от свитеров и жакетов вплоть до сумочек и украшений, в лидерах сезона - длинные кардиганы и вязаные платья. Кроме того, в осенне-зимних коллекциях не обошлось без шелка и шифона - эти ткани создают утонченный, женственный образ, сегодня их можно смело сочетать с теплыми предметами гардероба. Например, надеть под джемпер изящную шелковую блузку или скомбинировать вязаный свитер с легкой шифоновой юбкой. Самые отважные модницы могут облачиться в атлас, парчу и тафту.

Составляем модный образ

Обнажаться в этом сезоне дизайнеры не советуют: к сожалению или к счастью, откровенно сексуальные наряды остались в прошлом. Хотите облегающий костюм - пожалуйста, но он должен обязательно оставлять загадку. Хит сезона - узкие брюки и свободный верх (на эту роль подойдет просторный свитер или "летучая мышь"). "Многослойность" сохраняет свои позиции: юбка поверх брюк или бюстье поверх джемпера сегодня уже никого не смущают.

Юбки изобилуют воланами и оборками, в этом сезоне актуальны причудливые формы - юбка-баллон, юбка-пузырь, юбка-фонарь, "тюльпан" и пр. Еще один предмет гардероба, который отметился во многих осенне-зимних коллекциях - Его Величество платье. В фаворе у дизайнеров платья-трапеции, платья-коконы, платья-свитера, к ним прилагаются широкие ремни, подчеркивающие талию, и... представьте себе, леггинсы, которые пришли к нам из 80-х.

Если же говорить о стилевых направлениях, то по-прежнему актуальна классика во всех ее проявлениях, этнические мотивы, жокейский стиль и, конечно, обольстительный гламур. Вышивки, банты, золотые нити, россыпи жемчужин, разноцветные перья, бисер, аппликации - все это в осенне-зимних коллекциях присутствует в изобилии, даже джинсовую одежду дизайнеры украшают кружевами и стразами.

Какой бы стиль вы ни выбрали, не забудьте про аксессуары: непременным дополнением к модному образу станут тонкие шейные платки, длинные шарфы, пашмины, ремни, бижутерия, веселые шапочки и элегантные шляпки.

Утепляемся

Еще одним фаворитом наступившего сезона стал мех во всей своей необузданной естественной красе. В этом сезоне он украшает не только пальто и куртки, но также джемпера и платья, хорошо уживаясь с жемчугом, стразами и всевозможными брошами. Стриженый, бритый и щипаный мех - это уже вчерашний день: сегодня побеждает дикая природа.

Русская зима обычно ассоциируется с шубой, но за последние годы наши соотечественницы уже подустали от шуб, и модные магазины быстро отреагировали на эту тенденцию, предложив покупателям пальто, пуховики и куртки-трансформеры, легкие и вместе с тем очень теплые. Среди осенних хитов - трикотажные пальто и кожаные куртки различных цветов и силуэтов. Кожа в этом сезоне может быть полированной, лакированной, жатой - варианты обработки самые разные.

Что же касается обуви, то, помимо уже упомянутых жокейских сапог, в моде "казаки" в различных вариациях, модели со шнуровкой, а также танкетка в сочетании с круглым носком. По-прежнему актуальны платформы и массивные, устойчивые каблуки - шпильки отменяются.

В обувных коллекциях, помимо вездесущего черного, можно встретить рыжий, теплый коричневый, оттенки красного, приглушенный зеленый и, разумеется, белый цвет. Кожа соседствует с велюром, замшей, мехом, текстильными материалами, в сапожном ряду широко представлен стрейч. И здесь не обошлось без гламурных штучек: модели обуви в этом сезоне украшены стразами, ажурными строчками, вышивками, перфорацией, вставками и аппликациями. В моде имитации - обычная кожа и замша с успехом маскируются под шкуру леопарда, кожу крокодила, питона и даже слона.

Хулиган или денди?

Мужская мода более консервативна, в ней чувствуется дыхание классики. В России самый популярный образ - деловой мужчина в строгом костюме, но европейские дизайнеры приготовили для сильной половины человечества и другие направления: беспечный лондонский денди, хулиганские 60-е, наконец, жокейский стиль, который плавно перекочевал из женской моды в мужскую. Допускается легкая небрежность и смешение стилей - это придаст вашему облику особый шик и актуальную в этом сезоне дерзость. Задумались о бренности всего сущего? Обратите внимание на fashion-направление: мужчины, которые отдают предпочтение авангардным коллекциям, всегда выглядят моложе.

Один из ключевых элементов мужского гардероба - свитер: свободный, с высоким горлом, обтягивающий с V-образным вырезом, на молнии, с крупной вязкой - свитеров должно быть много и разных. Брюки узкие или, наоборот, очень широкие. Сохраняют свои позиции вечные джинсы, в меру потертые и даже немного неопрятные. Если говорить о ремнях, то в этом сезоне особенно актуальны крупные яркие пряжки, привлекающие внимание. Изящная сорочка с кружевами и оборками сегодня вовсе не является признаком нетрадиционной ориентации, добавим, что она хорошо сочетается с жилетом и широкими брюками.

Что касается верхней одежды, в этом сезоне дизайнеры предлагают тренчи, классические пальто с прямым силуэтом (как двубортные, так и однобортные), короткие "дутые" куртки, пуховики и куртки-парки с меховой отделкой. Обувь классическая или, наоборот, подчеркнуто-брутальная. В осенне-зимних коллекциях есть и сапоги - к примеру, на шнуровке или мехом наружу, причем в них можно заправлять брюки и джинсы. Среди важных аксессуаров - длинный шарф и перчатки: классические кожаные, вязаные или яркие спортивные в зависимости от выбранного стиля.

Новая роскошь

И напоследок еще один важный момент: современная мода становится все более демократичной. Модных тенденций и направлений сегодня огромное количество: пробуйте, выбирайте, творите! Дизайнеры не устают повторять: модно то, что вам идет. Если же говорить о брендах, то здесь в последнее время происходит настоящая революция. Европа, а вслед за ней и Россия "примеряют" на себя новую философию - new luxury (или новая роскошь). Вы можете сочетать дорогие, статусные вещи (часы, ювелирные украшения, сумку, ремень или другие аксессуары) с простой повседневной одеждой сетевых марок и наоборот - сегодня это не возбраняется и даже приветствуется.

В отличие от прежней роскоши new luxury доступна более широким слоям населения, но это не значит, что новая философия создана только для них. Среди приверженцев new luxury немало знаменитостей, таких как Дэвид БЭКХЕМ или Кейт МОСС, - уж они-то точно могут себе позволить обрядиться с ног до головы в высокие бренды, но - не хотят. Новое направление эклектично, оно не имеет четких границ, но завоевывает сторонников со страшной скоростью. Роскошно жить не запретишь...