На Дальнем Востоке девушки разделись, протестуя против повышения тарифов ЖКХ

В сети опубликовано видео, на котором пятеро девушек прогуливаются по улицам одной из областных столиц Дальневосточного региона в одном нижнем белье, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как выяснилось, таким образом они выразили свой протест против повышения тарифов ЖКХ, сообщает "Мобильный репортер".

Акция прошла в Южно-Сахалинске на Коммунистическом проспекте. Возмущенные постоянным ростом цен на бензин и тарифов ЖКХ местные жительницы вышли на улицы города в одном нижнем белье.

"Таким образом, как я узнал позже, они показали, в каком виде местное население будет ходить в будущем, при продолжении такой линии", - пояснил автор видео, которое было выложено на сайте "Мобильный репортер".

Как отмечается, на полуобнаженных девушек на улице обращали внимание местные автолюбители. Мужчины специально снижали скорость, чтобы полюбоваться на красоток в одном нижнем белье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.