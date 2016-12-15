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На Дальнем Востоке девушки разделись, протестуя против повышения тарифов ЖКХ
В сети опубликовано видео, на котором пятеро девушек прогуливаются по улицам одной из областных столиц Дальневосточного региона в одном нижнем белье, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как выяснилось, таким образом они выразили свой протест против повышения тарифов ЖКХ, сообщает "Мобильный репортер".
Акция прошла в Южно-Сахалинске на Коммунистическом проспекте. Возмущенные постоянным ростом цен на бензин и тарифов ЖКХ местные жительницы вышли на улицы города в одном нижнем белье.
"Таким образом, как я узнал позже, они показали, в каком виде местное население будет ходить в будущем, при продолжении такой линии", - пояснил автор видео, которое было выложено на сайте "Мобильный репортер".
Как отмечается, на полуобнаженных девушек на улице обращали внимание местные автолюбители. Мужчины специально снижали скорость, чтобы полюбоваться на красоток в одном нижнем белье.
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Совсем не смешно!За два года рост цен ЖКХ , продукты, бензин и т. д. т. п. перекрыл мизерные надбавки пенсиям , а зарплаты уменьшились. Власть вешает лапшу на уши.