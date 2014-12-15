Ухудшение погоды ожидается в 10 районах Сахалина

17 и 18 декабря на территории Томаринского, Углегорского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Долинского, Макаровского, Поронайского и Южно-Сахалинска ожидается сильный снег (до 7-19 мм), местами очень сильный (более 20 мм).

Как сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС, ожидается сильная метель при видимость менее 200 метров, ветер 25-30 м/с, днем 17 и ночью 18 декабря 33-38 м/с.

Утром и днем 17 декабря на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается усиление ветра до 35-40 м/с.

ZRPRESS.RU, Владивосток.