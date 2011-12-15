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Украина становится меккой секс-туризма
На Украине после обвала национальной валюты - очередная волна секс-туризма. Иностранцев в страну, помимо невысоких цен, привлекает еще и наличие недорогих авиабилетов.
"Я прочитал об Украине в Интернете. У вас красивые и доступные девочки. У нас час стоит 80 евро, у вас же в пересчете на наши деньги - 50-60 евро. Так что экономия налицо, - рассказал голландец Вим, который вместе с другом приехал на Украину. - У меня многие знакомые на Украину едут. Причем даже не к проституткам. Они просто через Интернет знакомятся с вашими девочками и договариваются о встрече. Большинство сразу идут на контакт".
По данным руководителя женского движения Femen Анны ГУЦОЛ, уже в апреле Украину наводнят секс-туристы. Гуцол прогнозирует, что ехать иностранцы будут в Киев, Одессу и Крым. "Схем есть несколько. Например, организовываются международные секс-туры. Собираются 50-60 мужчин, вместе вылетают, здесь их встречают организаторы, расселяют в гостиницах и приводят к ним для знакомства девушек. Это организованный бизнес. Есть и одиночные случаи. Некоторым просто надоели местные проститутки", - сказала она. Крымские представительницы коммерческого секса, напротив, жалуются на кризис. Согласно их рассказам, в связи с кризисом не только сократились их доходы, но и увеличилась конкуренция на рынке секс-услуг, сообщает Росбалт.
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