Экологический туризм назван приоритетным

Государственное управление по делам туризма КНР приняло решение объявить 2009 год Годом экологического туризма в Китае.

Как сообщает агентство "Синьхуа", в сообщении госуправления говорится, что в последние годы экологический туризм, пользуясь большой популярностью среди китайских и зарубежных туристов, получил динамичное развитие. Цель проведения ряда мероприятий в рамках Года экологического туризма заключается в поощрении энергосберегающей модели развития туризма и удовлетворении растущего спроса на туристические услуги. Напомним, общие доходы Китая от туризма в 2007 году составили 1 трлн 95,7 млрд юаней ($28,6 млрд). Общее число туристов, въехавших на территорию страны, составило 131,87 млн человек, масштабы внутреннего туризма составили 1,61 млрд человек, число выехавших за пределы страны китайских граждан с туристическими целями составило около 41 млн человек.