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Бизнес-гороскоп: У Львов проснутся царские запросы
Бизнес-гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября представляют "Золотой Рог" и сайт Ignio
ОВЕН. В первой половине недели желательна осторожность в вопросах, связанных с финансами, особенно тех, которые касаются налогов, страховок и кредитов. В понедельник или во вторник возможны новые денежные поступления. В четверг придется немало потратить.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не нарушать правила, чтобы обойтись без штрафов и пени. В понедельник или во вторник возможны новые денежные поступления. Однако уже в пятницу от них мало что останется: вам могут предстоять непредвиденные расходы. В субботу удачными будут покупки бытовой техники.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет успешный в профессиональном плане период. У вас появятся новые заказчики и надежные деловые партнеры. Вы сможете рассчитывать на дополнительный заработок, причем работа будет интересной и творческой, захватит вас и познакомит с талантливыми людьми.
РАК. В понедельник и вторник желательно не подписывать финансовых документов или хотя бы внимательнее читать текст контрактов. В конце недели вероятно заключение выгодных сделок. Если в четверг у вас запланирована встреча, соберитесь и ни в коем случае не переносите ее на будущее, она сулит вам успех. В пятницу возможны новые денежные поступления.
ЛЕВ. Ваши доходы стабильны, но в данный момент они могут не соответствовать вашим запросам. Не стоит тратить слишком много на одежду или путешествия. Сначала нужно что-то скопить. Постарайтесь не упустить выгодную сделку, но обратите пристальное внимание на надежность партнеров.
ДЕВА. Вы уже получили небольшую прибыль? А теперь главное - правильно распорядиться деньгами. Звезды советуют вложить их в новое дело, а не просто потратить. В четверг и пятницу стоит перепроверять всю поступающую информацию - возможно ее искажение. Покупки лучше запланировать на первую половину недели.
ВЕСЫ. Неделя нестабильна в финансовом плане. Возможны денежные потери и непредвиденные расходы. Вторая половина недели будет удачнее, чем первая. Однако не впадайте в расточительство и не берите слишком много кредитов.
СКОРПИОН. В деловой сфере вас ждут интересные предложения, ваши идеи и таланты заметит и оценит начальство. Можете рассчитывать не только на стабильный доход, но и на премию и дополнительные стимулы. Во второй половине недели вероятны солидные денежные поступления.
СТРЕЛЕЦ. Особых проблем в сфере финансовой деятельности не намечается. Чтобы вам хватило денег на осуществление задуманного, необходимо очень четко понимать, сколько вам их действительно нужно. Планируйте свои доходы и расходы. И четко следуйте этому плану.
КОЗЕРОГ. Вероятно улучшение вашего финансового положения. Однако нелегальный источник дохода хоть и принесет долгожданную прибыль, но изрядно потреплет ваши нервы. Будьте внимательны, не упустите подарка судьбы. Не думайте, что начальство не заметит, если вы будете работать спустя рукава.
ВОДОЛЕЙ. Финансовое благополучие приятно само по себе, и с помощью денег вы разрешите некоторые давние проблемы, но будьте осторожны, у вас могут появиться завистники. В четверг будут удачны крупные покупки и приобретения. В выходные устройте себе небольшое путешествие.
РЫБЫ. Неделя в целом финансово стабильна. В понедельник можно ожидать новых денежных поступлений. В среду вам придется выступать на собрании или готовить важный отчет. В четверг будут удачны необходимые покупки и приобретения, а вот в воскресенье магазины лучше не посещать.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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