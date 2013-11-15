Экологический фонд Сахалинской области определяется с учредителями

Ведущие мировые нефтегазовые компании готовы участвовать в создании экологического фонда Сахалинской области.

Об этом министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Наталья Салаева сообщила на рабочем совещании с руководителями органов исполнительной власти, которое провел исполняющий обязанности губернатора Константин Строганов.

Стать учредителями фонда предложили 15 компаниям. Предварительное согласие высказали сразу несколько крупных компаний, среди них «Мицуи», «Мицубиси», «Шелл», «Содеко», «Газпром», «Роснефть», «Эксон Мобил», сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

Фонд будет решать задачи по снижению негативного влияния нефтегазового комплекса на окружающую среду. Это позволит обеспечить соблюдение на территории Сахалинской области принципов устойчивого развития окружающей среды, заявленных ООН в «Декларации тысячелетия».

Фонд может стать центром федеральной системы управления экологической безопасности, разработки методов оценки и прогнозирования возможных экологических проблем, площадкой для переноса на территорию России передовых технологий в области сохранения окружающей среды и биоразнообразия.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.