Завершился завоз продуктов на Чукотку

В Анадырь завезена заключительная партия продуктов в рамках навигации 2013 года.

Теплоход Sea Grand доставил заключительную партию мяса в объеме около 70 тонн, завершив продовольственную навигацию этого года.



Всего Чукотка получила около 9 тысяч тонн продовольствия. 5 тысяч тонн от общего объема продовольствия составляют продукты, вошедшие в установленный правительством Чукотки перечень из 24 наименований социально значимых товаров, в том числе хлеб, макаронные изделия, мука, крупы, картофель.



Эти продукты будут продаваться в населенных пунктах Чукотки по фиксированным ценам, пишет Арктика-Инфо.

Ежегодный завоз продуктов на Чукотку выполняется в период навигации в связи с тем, что только по морю в регион можно доставить необходимый на зиму объем продовольствия и других грузов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.