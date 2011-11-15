В России прекратился рост экстремизма

Впервые за пять лет в России прекратился рост экстремистских преступлений, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Так, если в 2010 году в России было совершено 656 преступлений экстремистской направленности (на 19% больше, чем в 2009 году), то за девять месяцев этого года их число снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ИТАР-ТАСС. По данным надзорного ведомства, число экстремистских преступлений непрерывно росло с 2006 года, когда впервые в уголовном законодательстве заработали отдельные статьи, посвященные экстремизму.

В 2010-2011 годах в ряде крупных городов России была пресечена деятельность более 50 радикальных националистических преступных групп, организовывавших в том числе убийства, к ответственности были привлечены десятки главарей экстремистских групп, вовлекавших молодежь.

По данным Верховного суда России, в прошлом году по статье 282 УК РФ – «Разжигание ненависти или вражды» - был осужден 161 человек (в 2009 году – 65), по 280-й статье УК – «Публичные призывы к экстремистской деятельности» - 33 (в 2009-м - девять, в 2008-м – пять). За организацию экстремистской деятельности (ст. 282.1) в 2010 году осуждены 23 человека (в 2008-м - два, в 2009-м - ни одного), за организацию или участие в деятельности экстремистской организации (ст.282.2) - 22 человека (в 2008-м – один, в 2009-м – два).

Всего за прошлый год за экстремистские преступления в России были осуждены 329 человек, суды установили 613 эпизодов преступлений. Наиболее распространенными стали побои и умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести - за это в 2010 году осудили 90 человек. За убийства по экстремистским мотивам осужден 21 человек, за хулиганство - 15.

9 июня этого года Пленум Верховного суда России впервые в новейшей истории обобщил практику рассмотрения уголовных дел об экстремизме и рекомендовал судьям чаще применять к организаторам экстремистских групп конфискацию имущества, полученного в результате преступлений.