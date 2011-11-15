Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России прекратился рост экстремизма
Впервые за пять лет в России прекратился рост экстремистских преступлений, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Так, если в 2010 году в России было совершено 656 преступлений экстремистской направленности (на 19% больше, чем в 2009 году), то за девять месяцев этого года их число снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ИТАР-ТАСС. По данным надзорного ведомства, число экстремистских преступлений непрерывно росло с 2006 года, когда впервые в уголовном законодательстве заработали отдельные статьи, посвященные экстремизму.
В 2010-2011 годах в ряде крупных городов России была пресечена деятельность более 50 радикальных националистических преступных групп, организовывавших в том числе убийства, к ответственности были привлечены десятки главарей экстремистских групп, вовлекавших молодежь.
По данным Верховного суда России, в прошлом году по статье 282 УК РФ – «Разжигание ненависти или вражды» - был осужден 161 человек (в 2009 году – 65), по 280-й статье УК – «Публичные призывы к экстремистской деятельности» - 33 (в 2009-м - девять, в 2008-м – пять). За организацию экстремистской деятельности (ст. 282.1) в 2010 году осуждены 23 человека (в 2008-м - два, в 2009-м - ни одного), за организацию или участие в деятельности экстремистской организации (ст.282.2) - 22 человека (в 2008-м – один, в 2009-м – два).
Всего за прошлый год за экстремистские преступления в России были осуждены 329 человек, суды установили 613 эпизодов преступлений. Наиболее распространенными стали побои и умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести - за это в 2010 году осудили 90 человек. За убийства по экстремистским мотивам осужден 21 человек, за хулиганство - 15.
9 июня этого года Пленум Верховного суда России впервые в новейшей истории обобщил практику рассмотрения уголовных дел об экстремизме и рекомендовал судьям чаще применять к организаторам экстремистских групп конфискацию имущества, полученного в результате преступлений.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей