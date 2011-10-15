Астрологи "назначили" финансовый кризис на июнь 2012 года

Московские астрологи разошлись с шаманами в ответе на вопрос: что готовит 2012 год

Московские астрологи на ежегодном собрании оказались опечалены: не сбылся прогноз о том, что в 2010-2012 годах произойдет закат политической карьеры Владимира Путина. Автор прогноза постеснялся показаться перед коллегами, но передал, что «ничего хорошего Россию не ждет».

Среди новых прогнозов от астрологов – финансовый кризис в июне 2012: «Спасайте капиталы и сбережения…у кого они есть». Зато шаманы оказались оптимистами. Следующий год (год Черного дракона), по их мнению, будет удачным: «В любом случае, Черный Дракон – это лучше, чем Металлический Заяц».

В Москве собрались астрологи, чтобы огласить прогнозы на следующий год. Тема собрания была обозначена просто: «Что готовит 2012 год. Новые аспекты». Собравшиеся не преминули обсудить намерение Владимира Путина вновь пойти в президенты. В декабре прошлого года астролог Михаил Левин предсказал закат политической карьеры Путина в 2011-2012 годах. Что пока так и не случилось, замечает «Утро.ру».

Автор прогноза на собрание не явился. Вместо этого он сообщил очередной прогноз по телефону: «Ничего хорошего Россию не ждет». Глоба из Берлина также передал собранию, что в 2012 году все будет плохо и чтобы все, у кого они есть, спасали капиталы и сбережения.

Организаторы мероприятия пояснили, что раньше звезды не обещали Путину ничего хорошего. но сейчас расположение небесных светил изменилось: «Там, на небе, все время происходят изменения».

Зато звезды оказались постоянны в предзнаменованиях финансового кризиса, «назначив» его на июнь 2012 года. «Нептун окончательно входит в свой родной знак Рыб, и это приведет к росту мистических настроений в обществе, появлению новых вождей и учителей, преобладанию вранья в газетах и на телеэкранах. Народ займется активным духовным поиском. Правда, многие этих поисков не выдержат и сопьются... Также ожидается рост наркомании, психических болезней и неадекватного поведения...Влияние Черной Луны в Тельце сведет все хорошее, что мог бы принести Юпитер. Нисходящий узел Тельца обрежет финансовые возможности: летом ожидаются неприятности у крупных банков, да и вообще у всех», – приводит издание мнение астролога Элеоноры Гинзбург.

Впрочем, как признались астрологи, перед собранием их предупредили «оттуда», что «не стоит нагнетать».

Тувинские шаманы, видимо, прислушались к недвусмысленным сигналам от небожителей. И, вопреки коллегам-астрологам, объявили, что год будет удачным. Например шаман Дондуков заявил, что Россию в следующем году ждет больше хорошего, чем плохого, и это он узнал от шаманов Тувы, которые, в свою очередь, опираются на Тибетский календарь: «Следующий год будет годом Черного Дракона, но в данном случае «черный» не несет отрицательного значения, так как черный цвет – это символ воды. Дракону в воде будет хорошо, значит, и нам будет хорошо. В любом случае, Черный Дракон – это лучше, чем Металлический Заяц».

Внезапно показавшийся среди шаманов и астрологов председатель движения «За духовное возрождение Отечества» Владимир Светлов передал привет от старца Илии и объявил, что «для России грядет Золотой век, о котором говорили еще майя». Заодно Светлов объявил, что в ближайшем будущем русские заменят евреев в роли «богоизбранного народа», как «самые нищие и самые несчастные».

К хору оккультистов присоединился и сам объект их исследований и будущий президент. Выступая на форуме «Россия зовет!», нынешний премьер объявил, что в ближайшем будущем Москва станет международным финансовым центром, а в Евразийский союз еще Европа проситься будет, пишет РИА Новый регион".