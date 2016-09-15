К Приморью приближается еще один мегатайфун

Мощный тайфун "Меранти" в четверг достиг провинции Фунцзянь, принося с собой шквалистый ветер, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Меранти" обрушился на округ Сянъань города Сямэнь в четверг в 3:05 по местному времени. Скорость ветра достигала 48 метров в секунду. Пока информации о разрушениях и человеческих жертвах нет, сообщает агентство «Синьхуа».

В среду вечером метеорологическая служба Китая объявила наивысший "красный" уровень предупреждения в связи с приближением тайфуна "Меранти". Еще в среду школы и детские сады были закрыты в нескольких крупных городах провинции.

Ранее тайфун обрушился на побережье Тайваня, оставив без электричества 860 тысяч семей и нарушив транспортное сообщение на острове. Из-за непогоды на острове были отменены 233 внутренних авиарейса, а также 168 международных авиварейсов.

В городе Гаосюн, в котором работает порт - побратим Владивостокского торгового порта, с якоря сорвало 10 судов, одно из них водоизмещением 140 000 т. Скорость - 227 км. 1500 человек уже отселены от моря. 650 000 - остались без света. Выпало 80 см осадков.

Фото РИА «Новости».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.