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К Приморью приближается еще один мегатайфун
Мощный тайфун "Меранти" в четверг достиг провинции Фунцзянь, принося с собой шквалистый ветер, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
"Меранти" обрушился на округ Сянъань города Сямэнь в четверг в 3:05 по местному времени. Скорость ветра достигала 48 метров в секунду. Пока информации о разрушениях и человеческих жертвах нет, сообщает агентство «Синьхуа».
В среду вечером метеорологическая служба Китая объявила наивысший "красный" уровень предупреждения в связи с приближением тайфуна "Меранти". Еще в среду школы и детские сады были закрыты в нескольких крупных городах провинции.
Ранее тайфун обрушился на побережье Тайваня, оставив без электричества 860 тысяч семей и нарушив транспортное сообщение на острове. Из-за непогоды на острове были отменены 233 внутренних авиарейса, а также 168 международных авиварейсов.
В городе Гаосюн, в котором работает порт - побратим Владивостокского торгового порта, с якоря сорвало 10 судов, одно из них водоизмещением 140 000 т. Скорость - 227 км. 1500 человек уже отселены от моря. 650 000 - остались без света. Выпало 80 см осадков.
Фото РИА «Новости».
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